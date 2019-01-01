Зниклого волинянина, який страждає на психічне захворювання, досі шукають
Сьогодні, 10:28
Місцезнаходження Назарчука Юрія Петровича, 1981 року народження, жителя села Великий Омеляник Луцького району, який зник 31 жовтня, досі невідоме.
Про це розповіли родичі зниклого.
Нагадаємо, чоловік 31 жовтня по 03:00 годині пішов з дому та не повернувся. Відомо, що він страждає на психічне захворювання.
Був одягнений у куртку зелено-коричневого кольору, темно-сіру шапку, чорні шкіряні кеди з жовто-коричневими вставками. При собі мав радіо.
Особливі прикмети: відсутність 3 середніх зубів.
При розмові може називатися іншим ім’ям – Ройко Саша, сирота з Полтави.
Поліція та родичі звертаються з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування цього чоловіка, невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 0674221675, 0679295903 або на лінію «102».
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Про це розповіли родичі зниклого.
Нагадаємо, чоловік 31 жовтня по 03:00 годині пішов з дому та не повернувся. Відомо, що він страждає на психічне захворювання.
Був одягнений у куртку зелено-коричневого кольору, темно-сіру шапку, чорні шкіряні кеди з жовто-коричневими вставками. При собі мав радіо.
Особливі прикмети: відсутність 3 середніх зубів.
При розмові може називатися іншим ім’ям – Ройко Саша, сирота з Полтави.
Поліція та родичі звертаються з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування цього чоловіка, невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 0674221675, 0679295903 або на лінію «102».
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