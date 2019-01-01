У Луцьку просять зробити можливою оплату за проїзд банківською карткою

Тарас Вакарчук вимагає вимагає з 11 листопада надати можливість оплати проїзду не лише карткою «Citycard» , а й альтернативним шляхом – банківською карткою, в ідеалі – ще і можливість оплати з додатку на телефоні.



Відповідну вимогу автор зареєстрував на сайті



«Не бачу жодної переваги в носінні ще однієї картки (citycard) за 35грн. та шукати пункти поповнення цієї ж карти. Ми всі вже давно маємо банківські карточки, більшість з NFC, нам не потрібно нікуди бігати, щоб її купити, поповнити, перевіряти баланс», - зауважує автор петиції.



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Чоловік додає, що такий спосіб оплати був би також зручний для гостей міста.



«Ми ВЖЕ готові оплачувати проїзд в безготівковій формі - банківською картою з NFC. На сьогодні в нас є 3 пункти видачі карток, і в десятки більше банківських відділень, в яких за необхідності можна змінити банківську карту на новішу з NFC і в той же момент забути про термінали для поповнення citycard, яких зараз немає. На даний момент це все похоже на велике бажання якогось чиновника заробити кошти на продажі карток citycard», - резюмував Тарас Вакарчук.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинвимагає вимагає з 11 листопада надати можливість оплати проїзду не лише карткою «Citycard» , а й альтернативним шляхом – банківською карткою, в ідеалі – ще і можливість оплати з додатку на телефоні.Відповідну вимогу автор зареєстрував на сайті Єдиної системи місцевих петицій «Не бачу жодної переваги в носінні ще однієї картки (citycard) за 35грн. та шукати пункти поповнення цієї ж карти. Ми всі вже давно маємо банківські карточки, більшість з NFC, нам не потрібно нікуди бігати, щоб її купити, поповнити, перевіряти баланс», - зауважує автор петиції.Чоловік додає, що такий спосіб оплати був би також зручний для гостей міста.«Ми ВЖЕ готові оплачувати проїзд в безготівковій формі - банківською картою з NFC. На сьогодні в нас є 3 пункти видачі карток, і в десятки більше банківських відділень, в яких за необхідності можна змінити банківську карту на новішу з NFC і в той же момент забути про термінали для поповнення citycard, яких зараз немає. На даний момент це все похоже на велике бажання якогось чиновника заробити кошти на продажі карток citycard», - резюмував Тарас Вакарчук.

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