Дівчинка планує продовжити військову справу тата: у дитини загиблого Героя – день народження
Сьогодні, 09:46
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Уже зовсім скоро дванадцятий день народження святкуватиме Анастасія Єлізар’єва. Дівчинка є дочкою Єлізар’єва Руслана Євгеновича – радіотелефоніста 15-ї окремої понтонної роти Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил, який помер 30 листопада 2015 року під час несення служби в районі с. Приазовське, Мангушського району, Донецької області.
«Україна – це моя країна! Я горжусь своїм татом і всіма патріотами, які й досі боронять наш спокій!», - говорить Настуня. «Якби я стала політиком, найперше що б зробила б - припинила б війну! Зробила б нашу країну європейською і привабливою, де в кожному місті був би Аквапарк і Макдональдс, хороші дороги та дитячі майданчики».
Анастасія навчається в 6 класі. Дівчинка – дуже старанна учениця, відмінниця, староста класу. Зі шкілних предметів найбільше їй подобається математика. Анастасійка захоплюється малюванням. Особливо полюбляє малювати гуашшю та мріє професійно освоїти олійні фарби, для цього відвідує арт-студію «П’ятерня». Найбільше любить малювати одяг, і каже що стане модельєром. Настя уже 6 рік займається в музичній школі грою на домрі. Зі спорту обрала волейбол.
Є у іменинниці мрія, в майбутньому стати поліcменкою та рятувати людей. Але поки планує вступити до військового ліцею імені Героїв Небесної Сотні і продовжити військову справу тата.
Завдяки волонтерам Настуня мала можливість разом з мамою та меншим братиком здійснити дві мрії – політ літаком та побувати в сонячній країні Болгарії. Дівчинка розквітає на очах, коли ділиться спогадами про неймовірний відпочинок на узбережжі Чорного моря, про захоплюючі та цікаві квести у дитячому таборі Містраль, а також про атракціони у аквапарку в Несебрі, від яких перехоплює дух. Настуня ще мріє відвідати Пізанську вежу в Італії та побувати у Данії, в Туреччині, у Конго, в Німеччині, а також відвідати Леголенд, бо конструктор Лего ще й досі улюблене заняття іменинниці.
Анастасія хотіла б потрапити на концерт українського дуету в жанрі попмузики «Врємя і Стєкло».
Дівчинка часто хоче забрати бездомних тваринок до себе, але вдома їй потрібно доглядати папужку Кєшу та британку Машку. Також у її обов’язки входить дбати про чистоту в квартирі та допомагати молодшому братику із домашнім завданням.
Найбільшим авторитетом для обох дітей у сім’ї Єлізар’євих є тато. Дівчинка дуже сумує за ним, часто згадує і перед сном тихо плаче. А коли перед нею стоїть вибір вона завжди питає маму: «А як би вчинив тато?».
Для Насті дуже важливим є час проведений разом з сім’єю. Діти з мамою полюбляють вечорами грати настільні ігри та читати книжки. З кожним прочитаним твором у неї з’являються нові улюблені герої. А ще вона любить комікси та вчиться сама їх створювати.
Дана стаття може передати лише маленьку частинку інформації про Анастасію, її захоплення, плани та переживання. Але вже із цього стає зрозумілим, що Настя – неймовірна дівчинка! Талановита, працьовита, відповідальна. Допоможімо їй у день народження отримати приємні сюрпризи та подарунки, щоб хоч якось заповнити порожнечу, яка утворилась у дитячому серденьку після втрати тата.
Інформація для благодійників: ЄЛІЗАР’ЄВА АНАСТАСІЯ - невдовзі 12 років (12.11.2007). м. Луцьк. Зріст: 155; Розмір взуття: 38.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Уже зовсім скоро дванадцятий день народження святкуватиме Анастасія Єлізар’єва. Дівчинка є дочкою Єлізар’єва Руслана Євгеновича – радіотелефоніста 15-ї окремої понтонної роти Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил, який помер 30 листопада 2015 року під час несення служби в районі с. Приазовське, Мангушського району, Донецької області.
«Україна – це моя країна! Я горжусь своїм татом і всіма патріотами, які й досі боронять наш спокій!», - говорить Настуня. «Якби я стала політиком, найперше що б зробила б - припинила б війну! Зробила б нашу країну європейською і привабливою, де в кожному місті був би Аквапарк і Макдональдс, хороші дороги та дитячі майданчики».
Анастасія навчається в 6 класі. Дівчинка – дуже старанна учениця, відмінниця, староста класу. Зі шкілних предметів найбільше їй подобається математика. Анастасійка захоплюється малюванням. Особливо полюбляє малювати гуашшю та мріє професійно освоїти олійні фарби, для цього відвідує арт-студію «П’ятерня». Найбільше любить малювати одяг, і каже що стане модельєром. Настя уже 6 рік займається в музичній школі грою на домрі. Зі спорту обрала волейбол.
Є у іменинниці мрія, в майбутньому стати поліcменкою та рятувати людей. Але поки планує вступити до військового ліцею імені Героїв Небесної Сотні і продовжити військову справу тата.
Завдяки волонтерам Настуня мала можливість разом з мамою та меншим братиком здійснити дві мрії – політ літаком та побувати в сонячній країні Болгарії. Дівчинка розквітає на очах, коли ділиться спогадами про неймовірний відпочинок на узбережжі Чорного моря, про захоплюючі та цікаві квести у дитячому таборі Містраль, а також про атракціони у аквапарку в Несебрі, від яких перехоплює дух. Настуня ще мріє відвідати Пізанську вежу в Італії та побувати у Данії, в Туреччині, у Конго, в Німеччині, а також відвідати Леголенд, бо конструктор Лего ще й досі улюблене заняття іменинниці.
Анастасія хотіла б потрапити на концерт українського дуету в жанрі попмузики «Врємя і Стєкло».
Дівчинка часто хоче забрати бездомних тваринок до себе, але вдома їй потрібно доглядати папужку Кєшу та британку Машку. Також у її обов’язки входить дбати про чистоту в квартирі та допомагати молодшому братику із домашнім завданням.
Найбільшим авторитетом для обох дітей у сім’ї Єлізар’євих є тато. Дівчинка дуже сумує за ним, часто згадує і перед сном тихо плаче. А коли перед нею стоїть вибір вона завжди питає маму: «А як би вчинив тато?».
Для Насті дуже важливим є час проведений разом з сім’єю. Діти з мамою полюбляють вечорами грати настільні ігри та читати книжки. З кожним прочитаним твором у неї з’являються нові улюблені герої. А ще вона любить комікси та вчиться сама їх створювати.
Дана стаття може передати лише маленьку частинку інформації про Анастасію, її захоплення, плани та переживання. Але вже із цього стає зрозумілим, що Настя – неймовірна дівчинка! Талановита, працьовита, відповідальна. Допоможімо їй у день народження отримати приємні сюрпризи та подарунки, щоб хоч якось заповнити порожнечу, яка утворилась у дитячому серденьку після втрати тата.
Інформація для благодійників: ЄЛІЗАР’ЄВА АНАСТАСІЯ - невдовзі 12 років (12.11.2007). м. Луцьк. Зріст: 155; Розмір взуття: 38.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
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