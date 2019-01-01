Дівчинка планує продовжити військову справу тата: у дитини загиблого Героя – день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Уже зовсім скоро дванадцятий день народження святкуватиме. Дівчинка є дочкою– радіотелефоніста 15-ї окремої понтонної роти Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил, який помер 30 листопада 2015 року під час несення служби в районі с. Приазовське, Мангушського району, Донецької області.«Україна – це моя країна! Я горжусь своїм татом і всіма патріотами, які й досі боронять наш спокій!», - говорить Настуня. «Якби я стала політиком, найперше що б зробила б - припинила б війну! Зробила б нашу країну європейською і привабливою, де в кожному місті був би Аквапарк і Макдональдс, хороші дороги та дитячі майданчики».Анастасія навчається в 6 класі. Дівчинка – дуже старанна учениця, відмінниця, староста класу. Зі шкілних предметів найбільше їй подобається математика. Анастасійка захоплюється малюванням. Особливо полюбляє малювати гуашшю та мріє професійно освоїти олійні фарби, для цього відвідує арт-студію «П’ятерня». Найбільше любить малювати одяг, і каже що стане модельєром. Настя уже 6 рік займається в музичній школі грою на домрі. Зі спорту обрала волейбол.Є у іменинниці мрія, в майбутньому стати поліcменкою та рятувати людей. Але поки планує вступити до військового ліцею імені Героїв Небесної Сотні і продовжити військову справу тата.Завдяки волонтерам Настуня мала можливість разом з мамою та меншим братиком здійснити дві мрії – політ літаком та побувати в сонячній країні Болгарії. Дівчинка розквітає на очах, коли ділиться спогадами про неймовірний відпочинок на узбережжі Чорного моря, про захоплюючі та цікаві квести у дитячому таборі Містраль, а також про атракціони у аквапарку в Несебрі, від яких перехоплює дух. Настуня ще мріє відвідати Пізанську вежу в Італії та побувати у Данії, в Туреччині, у Конго, в Німеччині, а також відвідати Леголенд, бо конструктор Лего ще й досі улюблене заняття іменинниці.Анастасія хотіла б потрапити на концерт українського дуету в жанрі попмузики «Врємя і Стєкло».Дівчинка часто хоче забрати бездомних тваринок до себе, але вдома їй потрібно доглядати папужку Кєшу та британку Машку. Також у її обов’язки входить дбати про чистоту в квартирі та допомагати молодшому братику із домашнім завданням.Найбільшим авторитетом для обох дітей у сім’ї Єлізар’євих є тато. Дівчинка дуже сумує за ним, часто згадує і перед сном тихо плаче. А коли перед нею стоїть вибір вона завжди питає маму: «А як би вчинив тато?».Для Насті дуже важливим є час проведений разом з сім’єю. Діти з мамою полюбляють вечорами грати настільні ігри та читати книжки. З кожним прочитаним твором у неї з’являються нові улюблені герої. А ще вона любить комікси та вчиться сама їх створювати.Дана стаття може передати лише маленьку частинку інформації про Анастасію, її захоплення, плани та переживання. Але вже із цього стає зрозумілим, що Настя – неймовірна дівчинка! Талановита, працьовита, відповідальна. Допоможімо їй у день народження отримати приємні сюрпризи та подарунки, щоб хоч якось заповнити порожнечу, яка утворилась у дитячому серденьку після втрати тата.ЄЛІЗАР’ЄВА АНАСТАСІЯ - невдовзі 12 років (12.11.2007). м. Луцьк. Зріст: 155; Розмір взуття: 38.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.