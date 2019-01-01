У чергах на кордоні з Польщею скупчилося чимало автівок
Сьогодні, 10:40
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 4 листопада стояли 135 автівок.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00 Республіка Польща:
“Устилуг” – 30
“Угринів” – 0
“Рава-Руська” –0
“Грушів” – 0
“Смільниця” – 25
“Шегині” – 60
“Краковець” –20.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00 Республіка Польща:
“Устилуг” – 30
“Угринів” – 0
“Рава-Руська” –0
“Грушів” – 0
“Смільниця” – 25
“Шегині” – 60
“Краковець” –20.
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