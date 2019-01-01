вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У чергах на кордоні з Польщею скупчилося чимало автівок

У чергах на кордоні з Польщею скупчилося чимало автівок
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 4 листопада стояли 135 автівок.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00 Республіка Польща:
“Устилуг” – 30
“Угринів” – 0
“Рава-Руська” –0
“Грушів” – 0
“Смільниця” – 25
“Шегині” – 60
“Краковець” –20.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: черги, авто, кордон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьк домовляється з перевізниками з інших міст через протест місцевих маршрутників
Сьогодні, 10:56
На Волині п'яний водій врізався в бетонну огорожу: загинула молода пасажирка
Сьогодні, 10:53
У чергах на кордоні з Польщею скупчилося чимало автівок
Сьогодні, 10:40
У «Юпітері» продають останні квартири*
Сьогодні, 10:34
Втратив дружину і будинок: трагічна історія атовця з Волині, який помер перед заручинами доньки
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
На волинсько-польському кордоні - черги На волинсько-польському кордоні - черги
03 листопад, 21:16
У чергах на кордоні з Польщею – 110 автівок У чергах на кордоні з Польщею – 110 автівок
30 вересень, 09:50
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось чимало автівок У чергах на кордоні з Польщею скупчилось чимало автівок
23 серпень, 15:23
У чергах на кордоні з Польщею стоять багато автівок У чергах на кордоні з Польщею стоять багато автівок
16 серпень, 10:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Били та ставили на коліна: на Волині компанія хлопців познущалась над дівчиною
Сьогодні, 12:03
 0
У Луцьку встановлюють термінали для продажу е-квитка. ВІДЕО
Сьогодні, 11:52
 0
Померла відома французька співачка і актриса
Сьогодні, 11:33
 0
Зміни до Конституції від Зеленського: лучанам розповіли про загрози
Сьогодні, 11:09
 0
Луцьк домовляється з перевізниками з інших міст через протест місцевих маршрутників
Сьогодні, 10:56
 0
Медіа
відео
1/8
﻿