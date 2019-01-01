У чергах на кордоні з Польщею скупчилося чимало автівок





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.



Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00 Республіка Польща:

“Устилуг” – 30

“Угринів” – 0

“Рава-Руська” –0

“Грушів” – 0

“Смільниця” – 25

“Шегині” – 60

“Краковець” –20.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 4 листопада стояли 135 автівок.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00 Республіка Польща:“Устилуг” – 30“Угринів” – 0“Рава-Руська” –0“Грушів” – 0“Смільниця” – 25“Шегині” – 60“Краковець” –20.

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