У Луцьку почали продавати електронні квитки для оплати проїзду
Сьогодні, 16:15
У Луцьку розпочали продаж електронних квитків для оплати проїзду - так званих «Сitycard» чи «карток лучанина».
Нагадаємо, 22 жовтня, у Луцьку стартував процес виготовлення електронних квитків для оплати проїзду. Їх можна отримати й у ЦНАПі, департаменті соцполітики та сервісному центрі EVODA комунального підприємства «Луцькводоканал».
2 листопада почали встановлювати термінали для продажу разових електронних квитків і карток для проїзду в транспорті для непільгових категорій населення.
Станом на 4 листопада «картку лучанина» можна придбати в офісі компанії «Сіті кард систем», що на вулиці Лесі Українки, 16а. Як повідомили представники «Сіті кард систем», за два дні запрацюють термінали, за допомогою яких можна буде купити е-квиток та одразу його поповнити. Термінали встановлять у торгових центрах, на вокзалах, у ЦНАПі та інших велелюдних місцях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, 22 жовтня, у Луцьку стартував процес виготовлення електронних квитків для оплати проїзду. Їх можна отримати й у ЦНАПі, департаменті соцполітики та сервісному центрі EVODA комунального підприємства «Луцькводоканал».
2 листопада почали встановлювати термінали для продажу разових електронних квитків і карток для проїзду в транспорті для непільгових категорій населення.
Станом на 4 листопада «картку лучанина» можна придбати в офісі компанії «Сіті кард систем», що на вулиці Лесі Українки, 16а. Як повідомили представники «Сіті кард систем», за два дні запрацюють термінали, за допомогою яких можна буде купити е-квиток та одразу його поповнити. Термінали встановлять у торгових центрах, на вокзалах, у ЦНАПі та інших велелюдних місцях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Луцьку встановлюють термінали для продажу е-квитка. ВІДЕО
Сьогодні, 11:52
У Луцьку просять зробити можливою оплату за проїзд банківською карткою
03 листопад, 10:50
Завантаження...
Коментарі 2
Ранувато поставили термінали. До 11 листопада ще куча часу. Мона бульо б з вихідних почати. Та й ціну підняти до 50. Хай платять лошаригіршенебуде.
придурки, все роблять через жопу!!
Останні новини
На Волині викрили поліцейських, які приховували тяжкі злочини
Сьогодні, 16:37
Волинянин перетворив літню кухню у наркопритон
Сьогодні, 16:24
У Луцьку почали продавати електронні квитки для оплати проїзду
Сьогодні, 16:15
На Волинь із зони ООС повернулися працівники податкової міліції
Сьогодні, 15:55
Волинянину, який з «пістолетом» вимагав гроші у вчительки, загрожує до 7 років тюрми
Сьогодні, 15:50