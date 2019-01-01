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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

У Луцьку почали продавати електронні квитки для оплати проїзду

У Луцьку почали продавати електронні квитки для оплати проїзду
У Луцьку розпочали продаж електронних квитків для оплати проїзду - так званих «Сitycard» чи «карток лучанина».

Нагадаємо, 22 жовтня, у Луцьку стартував процес виготовлення електронних квитків для оплати проїзду. Їх можна отримати й у ЦНАПі, департаменті соцполітики та сервісному центрі EVODA комунального підприємства «Луцькводоканал».

2 листопада почали встановлювати термінали для продажу разових електронних квитків і карток для проїзду в транспорті для непільгових категорій населення.

Станом на 4 листопада «картку лучанина» можна придбати в офісі компанії «Сіті кард систем», що на вулиці Лесі Українки, 16а. Як повідомили представники «Сіті кард систем», за два дні запрацюють термінали, за допомогою яких можна буде купити е-квиток та одразу його поповнити. Термінали встановлять у торгових центрах, на вокзалах, у ЦНАПі та інших велелюдних місцях.

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Теги: електронні квитки, транспорт, Луцьк
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Коментарі 2
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Ранувато поставили термінали. До 11 листопада ще куча часу. Мона бульо б з вихідних почати. Та й ціну підняти до 50. Хай платять лошаригіршенебуде.
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придурки, все роблять через жопу!!
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