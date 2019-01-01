У Луцьку почали продавати електронні квитки для оплати проїзду





Нагадаємо, 22 жовтня, у Луцьку стартував процес



2 листопада почали



Станом на 4 листопада «картку лучанина» можна придбати в офісі компанії «Сіті кард систем», що на вулиці Лесі Українки, 16а. Як повідомили представники «Сіті кард систем», за два дні запрацюють термінали, за допомогою яких можна буде купити е-квиток та одразу його поповнити. Термінали встановлять у торгових центрах, на вокзалах, у ЦНАПі та інших велелюдних місцях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочали продаж електронних квитків для оплати проїзду - так званих «Сitycard» чи «карток лучанина».Нагадаємо, 22 жовтня, у Луцьку стартував процес виготовлення електронних квитків для оплати проїзду . Їх можна отримати й у ЦНАПі, департаменті соцполітики та сервісному центрі EVODA комунального підприємства «Луцькводоканал».2 листопада почали встановлювати термінали для продажу разових електронних квитків і карток для проїзду в транспорті для непільгових категорій населення.Станом на 4 листопада «картку лучанина» можна придбати в офісі компанії «Сіті кард систем», що на вулиці Лесі Українки, 16а. Як повідомили представники «Сіті кард систем», за два дні запрацюють термінали, за допомогою яких можна буде купити е-квиток та одразу його поповнити. Термінали встановлять у торгових центрах, на вокзалах, у ЦНАПі та інших велелюдних місцях.

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