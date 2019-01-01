Температурні рекорди: на Волині жовтень видався найтеплішим за останні пів століття
Сьогодні, 12:15
На Волині цьогоріч жовтень побив 7 температурних рекордів. Ще два уже зафіксували у листопаді.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла завідувач сектору метеорологічних прогнозів Волинського обласного центру з гідрометеорології Валентина Набока.
За словами Валентини Набоки, цього року жовтень видався найтеплішим за останні 50 років - було 7 перевищень абсолютного максимуму температури повітря. Зокрема, метеорологи зафіксували рекордні "плюси" 2, 13, 14, 15, 20, 22 та 24 жовтня.
"Однак жовтень був сухим і не було навіть норми опадів. У північних областях - 60-80% норми, у південних - 44-50%", - відзначила Валентина Набока.
Окрім того, у листопаді на Волині вже зафіксували два температурні рекорди - 3 та 4 листопада. Цього місяця, за словами метеоролога, очікують достатню кількість опадів.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла завідувач сектору метеорологічних прогнозів Волинського обласного центру з гідрометеорології Валентина Набока.
За словами Валентини Набоки, цього року жовтень видався найтеплішим за останні 50 років - було 7 перевищень абсолютного максимуму температури повітря. Зокрема, метеорологи зафіксували рекордні "плюси" 2, 13, 14, 15, 20, 22 та 24 жовтня.
"Однак жовтень був сухим і не було навіть норми опадів. У північних областях - 60-80% норми, у південних - 44-50%", - відзначила Валентина Набока.
Окрім того, у листопаді на Волині вже зафіксували два температурні рекорди - 3 та 4 листопада. Цього місяця, за словами метеоролога, очікують достатню кількість опадів.
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