Температурні рекорди: на Волині жовтень видався найтеплішим за останні пів століття

На Волині цьогоріч жовтень побив 7 температурних рекордів. Ще два уже зафіксували у листопаді.Про це у коментарірозповіла завідувач сектору метеорологічних прогнозів Волинського обласного центру з гідрометеорологіїЗа словами Валентини Набоки, цього року жовтень видався найтеплішим за останні 50 років - було 7 перевищень абсолютного максимуму температури повітря. Зокрема, метеорологи зафіксували рекордні "плюси" 2, 13, 14, 15, 20, 22 та 24 жовтня."Однак жовтень був сухим і не було навіть норми опадів. У північних областях - 60-80% норми, у південних - 44-50%", - відзначила Валентина Набока.Окрім того, у листопаді на Волині вже зафіксували два температурні рекорди - 3 та 4 листопада. Цього місяця, за словами метеоролога, очікують достатню кількість опадів.