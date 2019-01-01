вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Температурні рекорди: на Волині жовтень видався найтеплішим за останні пів століття

Температурні рекорди: на Волині жовтень видався найтеплішим за останні пів століття
На Волині цьогоріч жовтень побив 7 температурних рекордів. Ще два уже зафіксували у листопаді.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла завідувач сектору метеорологічних прогнозів Волинського обласного центру з гідрометеорології Валентина Набока.

За словами Валентини Набоки, цього року жовтень видався найтеплішим за останні 50 років - було 7 перевищень абсолютного максимуму температури повітря. Зокрема, метеорологи зафіксували рекордні "плюси" 2, 13, 14, 15, 20, 22 та 24 жовтня.

"Однак жовтень був сухим і не було навіть норми опадів. У північних областях - 60-80% норми, у південних - 44-50%", - відзначила Валентина Набока.

Окрім того, у листопаді на Волині вже зафіксували два температурні рекорди - 3 та 4 листопада. Цього місяця, за словами метеоролога, очікують достатню кількість опадів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз погоди, рекорд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дівчинку з Волині, яка народилася без рук та яку покинули у пологовому, таки забрали батьки
Сьогодні, 12:33
Як швидко та якісно встановити «розумне» опалення у «Струмочку». ВІДЕО*
Сьогодні, 12:18
Температурні рекорди: на Волині жовтень видався найтеплішим за останні пів століття
Сьогодні, 12:15
Горезвісного луцького альфонса оголосили у розшук
Сьогодні, 12:00
У Володимирі під час руху загорівся бус
Сьогодні, 11:58
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 2 і 3 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 2 і 3 листопада
01 листопад, 20:00
Через туман в Україні оголосили штормове попередження Через туман в Україні оголосили штормове попередження
28 жовтень, 17:09
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 26 і 27 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 26 і 27 жовтня
25 жовтень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 24 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 24 жовтня
23 жовтень, 20:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Боратині в офіс кинули «коктейль Молотова»
Сьогодні, 12:40
 0
Дівчинку з Волині, яка народилася без рук та яку покинули у пологовому, таки забрали батьки
Сьогодні, 12:33
 0
Як швидко та якісно встановити «розумне» опалення у «Струмочку». ВІДЕО*
Сьогодні, 12:18
 0
Температурні рекорди: на Волині жовтень видався найтеплішим за останні пів століття
Сьогодні, 12:15
 0
Горезвісного луцького альфонса оголосили у розшук
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿