Волонтери закликають волинян зробити подарунок дитині атовця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.За крок до свого десятиріччя перебуває іменинниця. Дівчинка є донькою кадрового офіцера, начальника командного пункту. Микола кілька разів був в АТО на самій передовій, за старшого у розвідці, і щоразу повертався цілим і неушкодженим, як і минулого року у жовтні, коли востаннє приїхав зі сходу. Біда ж настигла його неподалік військової частини у Бродах, що на Львівщині, куди 23 січня цього року чоловік повіз здавати річний звіт. Нетверезий водій збив 39-річного військовослужбовця на переході і втік з місця події. Микола пролежав два тижні у комі і, не прийшовши до тями, 9 лютого 2018 р. помер.Після смерті батька, Тая дуже сумувала і часто плакала. Вона була татусевою донею і, ще коли Микола перебував у АТО, лічила дні та чекала його повернення, кидалася в обійми, коли зустрічала татка з роботи. Тепер же дівчинка щовечора молиться за спочинок його душі, і у неділю та на свята ходить до храму.«Таїчка – дитина, яку не можливо не любити!» - щиро тішиться матуся Вікторія. У школі дівчинка вчиться в четвертому класі, на відмінно, дуже любить англійську мову, математику та інформатику. Додатково відвідує уроки англійської, а ще футбол та акробатику. Дівчинка є досить творчою особистістю: малювати, ліпити, вирізати для неї тільки в радість. І у майбутньому дівчинка вже бачить себе футболісткою чидизайнером. Задля досягнення поставлених цілей Тая шукає собі авторитетів в обличчі матері, вчителів та однокласників, а зустрітись особисто хотіла б із справжньою зіркою футболу Роналдо.Найпершим і найкращим другом іменинниці є її брат Ілля, якого вона дуже любить, хоча й частенько сперечається з ним. Вони багато часу проводять разом на подвір’ї, залюбки ганяють м’яча з сусідськими хлопцями. Тая говорить, що зовні вона дуже схожа на свого татка, але характер та звички усі в маму, а от Ілля навпаки - риси характеру більш схожі до тих, що притаманні були батькові, а зовнішня схожість більше в маму. Вікторія постійно турбується про своїх дітей, за їх здоров’я, адже їй тепер одній потрібно нести на своїх плечах цю ношу і виростити з діточок гідних людей.Наостанок додамо, що родина отримала компенсацію по втраті годувальника, та жінка не має змоги працювати з двома дітьми. І хоч на життя не нарікає, та все ж буде рада та щиро вдячна будь-якому знаку уваги до її іменинниці, будь-якому подарунку чи сюрпризу.Зробити сюрприз дівчині може кожен, привітавши її з днем народження. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).Інформація для благодійників: КРАВЧУК ТАЇСІЯ - невдовзі 10 років(08.11.2009). м. Ковель.Зріст: 140; Розмір взуття: 33.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.