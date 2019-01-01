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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Один з перевізників у Луцьку заявив про цілковиту підтримку електронних квитків

Один з перевізників у Луцьку заявив про цілковиту підтримку електронних квитків
ТОВ «Санрайз» заявляє про цілковиту підтримку впровадження електронного квитка у місті Луцьку.

Про це повідомляє адміністрація підприємства.

«Ще в 2017 році підприємство самостійно впроваджувало на одному з маршрутів міста можливість оплачувати проїзд безготівково , а у 2018 р місцева влада підтримала наше підприємство на рівні міста та запровадила обов’язковою процедурою оплати електронними квитками для всіх перевізників з кінця 2019 року , про що ми беззаперечно вдячні . Правильно впроваджений даний метод оплати дасть можливість для перевізника отримувати повний дохід на підприємство за проїзд пасажирів , унеможливить приховування виручки водієм та дасть змогу вести правильний облік доходів та витрат», - йдеться у повідомленні «Санрайзу».

Зауважимо, що раніше перевізники у Луцьку заявили про те, що не вийдуть на маршрути через впровадження електронних квитків, що, за їхніми словами, означало б значні збитки для їхніх підприємств.
Наразі ж у «Санрайзі» наголошують, що непорозуміння та суперечки стосувалися «виключно деяких пунктів договору з Оператором з впровадження системи - компанією «Сіті Кард Систем» і жодним чином не стосувались договору з містом , їх нарешті вдалось виключити за сприяння керівництва Луцької міської ради , а саме Григорія Недопада та Ігоря Поліщука.

Додають, що на чергових перемовинах у Луцькій міській раді узгодили уникнення спірних моментів у договорі з оператором впровадження системи, врахували перехідний період для впровадження електронного квитка.

«Від цього моменту починається встановлення валідаторів на автобуси нашого підприємства.

Працівники підприємства «Санрайз», що більше 20 років працює у місті Луцьку щиро вдячні керівництву Луцької міської ради за допомогу у вирішенні конфлікту з Оператором «Сіті Кард Луцьк» та сподіваються і на подальшу підтримку впродовж експлуатації системи», - резюмують у ТОВ «Санрайз».

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Теги: Санрайз, маршрутки, перевізник, Луцьк, е-квитки
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