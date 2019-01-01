вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Е-квиток у Луцьку: перевізники не будуть платити штрафи за порушення графіків руху

Е-квиток у Луцьку: перевізники не будуть платити штрафи за порушення графіків руху
У трьохсторонню угоду стосовно впровадження автоматичної системи оплати проїзду внесли низку важливих змін.

Про це йшлося у п’ятницю, 8 листопада, під час позачергового засідання виконкому.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що з тристоронньої угоди виключають пункт про штрафи перевізників. Зокрема, до них не будуть застосовувати фінансові санкції за порушення графіків руху, відсутність рейсів.

Окрім того, впорядкують й правила видачі засобів контролю. Якщо у перевізника працюють дві особи, що здійснюють контроль, то такому перевізнику за 1 гривню дадуть 2 засоби контролю, якщо троє осіб – три засоби контролю.

«Ми йдемо на поступки для того, щоб АСОП запрацювала, щоб ми і перевізники побачили її переваги», - сказав заступник мера Григорій Недопад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: е-квиток, безготівкова оплата проїзду, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Після запровадження е-квитка у транспорті Луцька можна буде розраховуватися й готівкою
Сьогодні, 10:47
Один з перевізників у Луцьку заявив про цілковиту підтримку електронних квитків
Сьогодні, 08:59
Контроль пасажирів: у громадському транспорті Луцька встановлять камери спостереження
07 листопад, 15:36
Термінали для е-квитків поки не запрацювали: чому і коли вирішать проблему
07 листопад, 11:30
всі новини теми
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Дотримання графіку руху має бути ОБОВ'ЯЗКОВО.
Це дуже актуальне у вечірню пору для віддалених районів міста.
Допустимо щоб після 20-ої інтервал між рейсами був більший, але щоб відхилення від графіку не перевищувало 3-5 хв !
Відповісти
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волинь з Білорусі у вікні туалету поїзда намагалися завезти контрабанду
Сьогодні, 16:38
Е-квиток у Луцьку: перевізники не будуть платити штрафи за порушення графіків руху
Сьогодні, 16:26
Для першокласників Волині передали ігрові набори LEGO
Сьогодні, 16:20
Знайшли зниклу у Луцьку 21-річну дівчину
Сьогодні, 16:09
На Волині на автостанції знайшли 15-річного хлопця
Сьогодні, 15:53
Схожі новини
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
06 листопад, 09:39
Повідомили, чи відмовлялись луцькі перевізники від впровадження електронного квитка Повідомили, чи відмовлялись луцькі перевізники від впровадження електронного квитка
18 вересень, 09:31
У Луцьку не відбувся конкурс з визначення оператора електронного квитка У Луцьку не відбувся конкурс з визначення оператора електронного квитка
12 березень, 15:34
Знайшли зниклу у Луцьку 21-річну дівчину Знайшли зниклу у Луцьку 21-річну дівчину
Сьогодні, 16:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинь з Білорусі у вікні туалету поїзда намагалися завезти контрабанду
Сьогодні, 16:38
 0
Е-квиток у Луцьку: перевізники не будуть платити штрафи за порушення графіків руху
Сьогодні, 16:26
 0
Для першокласників Волині передали ігрові набори LEGO
Сьогодні, 16:20
 0
Знайшли зниклу у Луцьку 21-річну дівчину
Сьогодні, 16:09
 0
На Волині на автостанції знайшли 15-річного хлопця
Сьогодні, 15:53
 0
Медіа
відео
1/8
﻿