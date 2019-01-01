Е-квиток у Луцьку: перевізники не будуть платити штрафи за порушення графіків руху
Сьогодні, 16:26
У трьохсторонню угоду стосовно впровадження автоматичної системи оплати проїзду внесли низку важливих змін.
Про це йшлося у п’ятницю, 8 листопада, під час позачергового засідання виконкому.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що з тристоронньої угоди виключають пункт про штрафи перевізників. Зокрема, до них не будуть застосовувати фінансові санкції за порушення графіків руху, відсутність рейсів.
Окрім того, впорядкують й правила видачі засобів контролю. Якщо у перевізника працюють дві особи, що здійснюють контроль, то такому перевізнику за 1 гривню дадуть 2 засоби контролю, якщо троє осіб – три засоби контролю.
«Ми йдемо на поступки для того, щоб АСОП запрацювала, щоб ми і перевізники побачили її переваги», - сказав заступник мера Григорій Недопад.
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Про це йшлося у п’ятницю, 8 листопада, під час позачергового засідання виконкому.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що з тристоронньої угоди виключають пункт про штрафи перевізників. Зокрема, до них не будуть застосовувати фінансові санкції за порушення графіків руху, відсутність рейсів.
Окрім того, впорядкують й правила видачі засобів контролю. Якщо у перевізника працюють дві особи, що здійснюють контроль, то такому перевізнику за 1 гривню дадуть 2 засоби контролю, якщо троє осіб – три засоби контролю.
«Ми йдемо на поступки для того, щоб АСОП запрацювала, щоб ми і перевізники побачили її переваги», - сказав заступник мера Григорій Недопад.
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Коментарі 1
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Це дуже актуальне у вечірню пору для віддалених районів міста.
Допустимо щоб після 20-ої інтервал між рейсами був більший, але щоб відхилення від графіку не перевищувало 3-5 хв !