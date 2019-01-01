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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Е-квиток у Луцьку: скільки людей отримали та скільки транспорту обладнали валідаторами

Е-квиток у Луцьку: скільки людей отримали та скільки транспорту обладнали валідаторами
Розповіли про стан впровадження автоматизованої системи оплати проїзду у Луцьку.

Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов нагадав, що ще в липні підписали договір із переможцем конкурсу щодо впровадження АСОП. У серпні зареєстрували підприємство «Сіті кард систем». За цей період завезли все обладнання: термінали, валідатори, системи відеоспостереження, GPS-навігації.

«На сьогодні пільговикам видали більше 25 тисяч електронних квитків, видали е-квитки й усім учням шкіл, лишився лише природничий та ліцей з посиленою військовою підготовкою. Триває видача квитків студентам. На сьогоднішній ранок черги зменшилися, на Лесі Українки було десь 25 людей», - відзначив Степанов.

За його словами, у Луцьку уже продали більше 35 тисяч неперсоніфікованих електронних квитків. Встановили 33 термінали для купівлі та поповнення «карток лучанина» у різних частинах міста.

Також ведуть перемовини щодо встановлення таких терміналів на заводах «Богдан» та «Мотор», а також у мережі «Сім 23».

«Відучора запрацювало обладнання. Валідаторами обладнали 45 тролейбусів та ще 7 автобусів. На ЛПЕ створили службу контролю, яка складається з 9 людей. На сьогодні йде навчання інспекторів з контролю», - сказав начальник управління транспорту та зв’язку. З його слів, процес адаптації обладнання може розтягнутися до 4 тижнів.

Заступник мера Луцька Григорій Недопад додав, що реверсного руху у напрямку е-квитка не буде і тих перевізників, які не захочуть працювати в системі АСОП, замінять іншими.

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Теги: валідатори, Володимир Степанов, е-квиток, Луцьк, АСОП
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Коментарі 2
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Хто понесе персональну відповідальність за цю недолугу,недоопрацьовану,застарілу систему оплати.ХТО?Назвіть відповідальних,які ставили свій підпис.Мало того,що система не приспособлена до наших реалій,вона ще і повністю провалена чиновниками.
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"""ведуть перемовини щодо встановлення таких терміналів на заводах «Богдан» та «Мотор», а також у мережі «Сім 23».""" ВИ ТЕРМІНАЛИ ПОСТАВТЕ ВДОМА В НЕДОРОБА НЕДОРАДНИКА І СТЕПАШКИ .... А ЧОМУ Б І НІ? В АДЕКВАТНИХ МІСТАХ КВИТКИ ПРОДАЮТЬ НА ЗУПИНКАХ АБО В ТРАНСПОРТІ А ВАШ СПОСІБ ПРОДАЖУ ЦЕ ВСЕРІВНО ЩО ПОЧАТИ ПРОДАВАТИ ХЛІБ СЕРЕД ПОЛЯ...
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