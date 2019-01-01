Е-квиток у Луцьку: скільки людей отримали та скільки транспорту обладнали валідаторами
Сьогодні, 09:12
Розповіли про стан впровадження автоматизованої системи оплати проїзду у Луцьку.
Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов нагадав, що ще в липні підписали договір із переможцем конкурсу щодо впровадження АСОП. У серпні зареєстрували підприємство «Сіті кард систем». За цей період завезли все обладнання: термінали, валідатори, системи відеоспостереження, GPS-навігації.
«На сьогодні пільговикам видали більше 25 тисяч електронних квитків, видали е-квитки й усім учням шкіл, лишився лише природничий та ліцей з посиленою військовою підготовкою. Триває видача квитків студентам. На сьогоднішній ранок черги зменшилися, на Лесі Українки було десь 25 людей», - відзначив Степанов.
За його словами, у Луцьку уже продали більше 35 тисяч неперсоніфікованих електронних квитків. Встановили 33 термінали для купівлі та поповнення «карток лучанина» у різних частинах міста.
Також ведуть перемовини щодо встановлення таких терміналів на заводах «Богдан» та «Мотор», а також у мережі «Сім 23».
«Відучора запрацювало обладнання. Валідаторами обладнали 45 тролейбусів та ще 7 автобусів. На ЛПЕ створили службу контролю, яка складається з 9 людей. На сьогодні йде навчання інспекторів з контролю», - сказав начальник управління транспорту та зв’язку. З його слів, процес адаптації обладнання може розтягнутися до 4 тижнів.
Заступник мера Луцька Григорій Недопад додав, що реверсного руху у напрямку е-квитка не буде і тих перевізників, які не захочуть працювати в системі АСОП, замінять іншими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов нагадав, що ще в липні підписали договір із переможцем конкурсу щодо впровадження АСОП. У серпні зареєстрували підприємство «Сіті кард систем». За цей період завезли все обладнання: термінали, валідатори, системи відеоспостереження, GPS-навігації.
«На сьогодні пільговикам видали більше 25 тисяч електронних квитків, видали е-квитки й усім учням шкіл, лишився лише природничий та ліцей з посиленою військовою підготовкою. Триває видача квитків студентам. На сьогоднішній ранок черги зменшилися, на Лесі Українки було десь 25 людей», - відзначив Степанов.
За його словами, у Луцьку уже продали більше 35 тисяч неперсоніфікованих електронних квитків. Встановили 33 термінали для купівлі та поповнення «карток лучанина» у різних частинах міста.
Також ведуть перемовини щодо встановлення таких терміналів на заводах «Богдан» та «Мотор», а також у мережі «Сім 23».
«Відучора запрацювало обладнання. Валідаторами обладнали 45 тролейбусів та ще 7 автобусів. На ЛПЕ створили службу контролю, яка складається з 9 людей. На сьогодні йде навчання інспекторів з контролю», - сказав начальник управління транспорту та зв’язку. З його слів, процес адаптації обладнання може розтягнутися до 4 тижнів.
Заступник мера Луцька Григорій Недопад додав, що реверсного руху у напрямку е-квитка не буде і тих перевізників, які не захочуть працювати в системі АСОП, замінять іншими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Луцькводоканал» припиняє видавати е-квитки
11 листопад, 11:54
Коли у луцькому транспорті почнуть працювати валідатори
11 листопад, 10:32
Як атовці їздитимуть у луцькому транспорті з введенням електронного квитка
08 листопад, 17:17
Громади купуватимуть е-квитки для проїзду їхніх пільговиків у Луцьку
08 листопад, 16:44
Завантаження...
Коментарі 2
Хто понесе персональну відповідальність за цю недолугу,недоопрацьовану,застарілу систему оплати.ХТО?Назвіть відповідальних,які ставили свій підпис.Мало того,що система не приспособлена до наших реалій,вона ще і повністю провалена чиновниками.
"""ведуть перемовини щодо встановлення таких терміналів на заводах «Богдан» та «Мотор», а також у мережі «Сім 23».""" ВИ ТЕРМІНАЛИ ПОСТАВТЕ ВДОМА В НЕДОРОБА НЕДОРАДНИКА І СТЕПАШКИ .... А ЧОМУ Б І НІ? В АДЕКВАТНИХ МІСТАХ КВИТКИ ПРОДАЮТЬ НА ЗУПИНКАХ АБО В ТРАНСПОРТІ А ВАШ СПОСІБ ПРОДАЖУ ЦЕ ВСЕРІВНО ЩО ПОЧАТИ ПРОДАВАТИ ХЛІБ СЕРЕД ПОЛЯ...
Останні новини
Традиції, прикмети і заборони: яке свято 12 листопада і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:33
Е-квиток у Луцьку: скільки людей отримали та скільки транспорту обладнали валідаторами
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку на 12 листопада
Сьогодні, 09:05