Е-квиток у Луцьку: скільки людей отримали та скільки транспорту обладнали валідаторами

Розповіли про стан впровадження автоматизованої системи оплати проїзду у Луцьку.Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.Начальник управління транспорту та зв’язкунагадав, що ще в липні підписали договір із переможцем конкурсу щодо впровадження АСОП. У серпні зареєстрували підприємство «Сіті кард систем». За цей період завезли все обладнання: термінали, валідатори, системи відеоспостереження, GPS-навігації.«На сьогодні пільговикам видали більше 25 тисяч електронних квитків, видали е-квитки й усім учням шкіл, лишився лише природничий та ліцей з посиленою військовою підготовкою. Триває видача квитків студентам. На сьогоднішній ранок черги зменшилися, на Лесі Українки було десь 25 людей», - відзначив Степанов.За його словами, у Луцьку уже продали більше 35 тисяч неперсоніфікованих електронних квитків. Встановили 33 термінали для купівлі та поповнення «карток лучанина» у різних частинах міста.Також ведуть перемовини щодо встановлення таких терміналів на заводах «Богдан» та «Мотор», а також у мережі «Сім 23».«Відучора запрацювало обладнання. Валідаторами обладнали 45 тролейбусів та ще 7 автобусів. На ЛПЕ створили службу контролю, яка складається з 9 людей. На сьогодні йде навчання інспекторів з контролю», - сказав начальник управління транспорту та зв’язку. З його слів, процес адаптації обладнання може розтягнутися до 4 тижнів.Заступник мера Луцькадодав, що реверсного руху у напрямку е-квитка не буде і тих перевізників, які не захочуть працювати в системі АСОП, замінять іншими.