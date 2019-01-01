Волинян закликають зробити подарунок дівчинці, тато якої загинув в аварії
Сьогодні, 10:24
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Дев'ять років незабаром виповниться Юлічці Циплюк, ще одній іменинниці із числа діток Небесного Легіону. Юля донька Циплюка Миколи Павловича, учасника бойових дій у зоні проведення АТО. Та лихо спіткало чоловіка на рідній Волині. Аби відзначити у родинному колі другий день народження середнього сина Олександра (двоє чудових дівчаток Оксана та Юля – доньки Миколи від першого шлюбу; у другому ж шлюбі Микола встиг нажити двох маленьких козаків та виховував доньку дружини від першого шлюбу – Олену), батьки з Оленкою та хлопчиками направилися з Володимира-Волинського, де мешкали уже два роки, до Луцька. Страшна автокатастрофа 16.12.2017 р. поблизу с. Війниця забрала життя матері цих діток Ольги, а чоловік та діти потрапили до реанімації. За життя Миколи довгий час боролися лікарі, на його потреби кров здали понад півсотні бійців 14-тої бригади, та врятувати багатодітного батька так і не вдалося, і 23.12.2017 р. чоловік помер.
Його донечка Юля зараз ходить до 3 класу однієї із луцьких шкіл. Любить фізкультуру, музику та ритміку бо на них можна рухатись і непотрібно сидіти за партою.
А ще, як каже сама іменинниця, у неї найкраща вчителька у світі: «Я беру приклад зі своєї вчительки Ірини Василівни. Не знаю, як вона з усіма нами справляється. Я стараюсь теж бути лідером щоб мене всі слухали».
Наша іменинниця наслідує також і свою старшу сестру, відвідуючи творчу студію Наталії Журавльової. Їй там дуже цікаво, заняття направленні на соціальну активність підопічних, а тому додають впевненості вільно спілкуватися з однолітками і не тільки, не боятися публічних виступів. А це уже неабиякий плюс на шляху до успішної кар’єри.
У майбутньому Юля хоче стати поліцейським, каже: «Ну, принаймі, поки що».
Цьогоріч дівчинка була в Австрії, це її перша подорож за кордон. Про враження розповідає: «Там ми були у таборі. Було дуже цікаво розваги та ігри та й сама дорога усе незвично. Я дуже переживала, але усе пройшло на ура. Я бачила найвищий водоспад в Європі, національний парк Гоге Тауерн. Сподобалася поїздка в аквапарк, у музей лиж, в гори і до спортивної арени, до замку Гельбрун, водні ігри та походи і ще багато інших цікавинок.
Мама Анна додає, що вона отримує частину пенсії по втраті годувальника, тому необхідним намагається дітей забезпечити сама. Проте є речі, фінансів на які завжди бракує. Тому мама буде вдячна за будь-який сюрприз, листівочку чи корисну річ, подаровану її красуні.
Зробити сюрприз дівчині може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.
Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).
Інформація для благодійників: Циплюк Юля - невдовзі 9 років (16.11.2010). м. Луцьк. Зріст: 134; Розмір взуття: 32.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Дев'ять років незабаром виповниться Юлічці Циплюк, ще одній іменинниці із числа діток Небесного Легіону. Юля донька Циплюка Миколи Павловича, учасника бойових дій у зоні проведення АТО. Та лихо спіткало чоловіка на рідній Волині. Аби відзначити у родинному колі другий день народження середнього сина Олександра (двоє чудових дівчаток Оксана та Юля – доньки Миколи від першого шлюбу; у другому ж шлюбі Микола встиг нажити двох маленьких козаків та виховував доньку дружини від першого шлюбу – Олену), батьки з Оленкою та хлопчиками направилися з Володимира-Волинського, де мешкали уже два роки, до Луцька. Страшна автокатастрофа 16.12.2017 р. поблизу с. Війниця забрала життя матері цих діток Ольги, а чоловік та діти потрапили до реанімації. За життя Миколи довгий час боролися лікарі, на його потреби кров здали понад півсотні бійців 14-тої бригади, та врятувати багатодітного батька так і не вдалося, і 23.12.2017 р. чоловік помер.
Його донечка Юля зараз ходить до 3 класу однієї із луцьких шкіл. Любить фізкультуру, музику та ритміку бо на них можна рухатись і непотрібно сидіти за партою.
А ще, як каже сама іменинниця, у неї найкраща вчителька у світі: «Я беру приклад зі своєї вчительки Ірини Василівни. Не знаю, як вона з усіма нами справляється. Я стараюсь теж бути лідером щоб мене всі слухали».
Наша іменинниця наслідує також і свою старшу сестру, відвідуючи творчу студію Наталії Журавльової. Їй там дуже цікаво, заняття направленні на соціальну активність підопічних, а тому додають впевненості вільно спілкуватися з однолітками і не тільки, не боятися публічних виступів. А це уже неабиякий плюс на шляху до успішної кар’єри.
У майбутньому Юля хоче стати поліцейським, каже: «Ну, принаймі, поки що».
Цьогоріч дівчинка була в Австрії, це її перша подорож за кордон. Про враження розповідає: «Там ми були у таборі. Було дуже цікаво розваги та ігри та й сама дорога усе незвично. Я дуже переживала, але усе пройшло на ура. Я бачила найвищий водоспад в Європі, національний парк Гоге Тауерн. Сподобалася поїздка в аквапарк, у музей лиж, в гори і до спортивної арени, до замку Гельбрун, водні ігри та походи і ще багато інших цікавинок.
Мама Анна додає, що вона отримує частину пенсії по втраті годувальника, тому необхідним намагається дітей забезпечити сама. Проте є речі, фінансів на які завжди бракує. Тому мама буде вдячна за будь-який сюрприз, листівочку чи корисну річ, подаровану її красуні.
Зробити сюрприз дівчині може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.
Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).
Інформація для благодійників: Циплюк Юля - невдовзі 9 років (16.11.2010). м. Луцьк. Зріст: 134; Розмір взуття: 32.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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