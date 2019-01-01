Волинян закликають зробити подарунок дівчинці, тато якої загинув в аварії

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Дев'ять років незабаром виповниться, ще одній іменинниці із числа діток Небесного Легіону. Юля донька, учасника бойових дій у зоні проведення АТО. Та лихо спіткало чоловіка на рідній Волині. Аби відзначити у родинному колі другий день народження середнього сина Олександра (двоє чудових дівчаток Оксана та Юля – доньки Миколи від першого шлюбу; у другому ж шлюбі Микола встиг нажити двох маленьких козаків та виховував доньку дружини від першого шлюбу – Олену), батьки з Оленкою та хлопчиками направилися з Володимира-Волинського, де мешкали уже два роки, до Луцька. Страшна автокатастрофа 16.12.2017 р. поблизу с. Війниця забрала життя матері цих діток Ольги, а чоловік та діти потрапили до реанімації. За життя Миколи довгий час боролися лікарі, на його потреби кров здали понад півсотні бійців 14-тої бригади, та врятувати багатодітного батька так і не вдалося, і 23.12.2017 р. чоловік помер.Його донечка Юля зараз ходить до 3 класу однієї із луцьких шкіл. Любить фізкультуру, музику та ритміку бо на них можна рухатись і непотрібно сидіти за партою.А ще, як каже сама іменинниця, у неї найкраща вчителька у світі: «Я беру приклад зі своєї вчительки Ірини Василівни. Не знаю, як вона з усіма нами справляється. Я стараюсь теж бути лідером щоб мене всі слухали».Наша іменинниця наслідує також і свою старшу сестру, відвідуючи творчу студію Наталії Журавльової. Їй там дуже цікаво, заняття направленні на соціальну активність підопічних, а тому додають впевненості вільно спілкуватися з однолітками і не тільки, не боятися публічних виступів. А це уже неабиякий плюс на шляху до успішної кар’єри.У майбутньому Юля хоче стати поліцейським, каже: «Ну, принаймі, поки що».Цьогоріч дівчинка була в Австрії, це її перша подорож за кордон. Про враження розповідає: «Там ми були у таборі. Було дуже цікаво розваги та ігри та й сама дорога усе незвично. Я дуже переживала, але усе пройшло на ура. Я бачила найвищий водоспад в Європі, національний парк Гоге Тауерн. Сподобалася поїздка в аквапарк, у музей лиж, в гори і до спортивної арени, до замку Гельбрун, водні ігри та походи і ще багато інших цікавинок.Мама Анна додає, що вона отримує частину пенсії по втраті годувальника, тому необхідним намагається дітей забезпечити сама. Проте є речі, фінансів на які завжди бракує. Тому мама буде вдячна за будь-який сюрприз, листівочку чи корисну річ, подаровану її красуні.Зробити сюрприз дівчині може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).Циплюк Юля - невдовзі 9 років (16.11.2010). м. Луцьк. Зріст: 134; Розмір взуття: 32.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.