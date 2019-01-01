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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Електронний квиток у Луцьку: компанію «Сіті кард» зробили монополістом

Електронний квиток у Луцьку: компанію «Сіті кард» зробили монополістом
Компанія «Сіті кард» відтепер – єдина, яка може контролювати систему проїзду у Луцьку та змінювати вартість оплати.

Про це стало відомо під час позачергового засідання виконавчого комітету Луцькради у п’ятницю, 15 листопада.

Секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт зазначив, що на період дії договорів щодо організації та обслуговування електронних систем в громадському транспорті міста будь-які зміни можуть бути лише від «Сіті кард».

Начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов каже, що необхідність врегулювати таку ситуацію виникла тоді, коли інші перевізники вирішили також стати операторами на маршрутах і почали диктувати свої умови.

«Буквально на цьому тижні виявилася проблема – ще одне підприємство вирішило стати оператором», – зазначає Володимир Степанов. І розповів зокрема про встановлення системи оплати через QR-коди у транспорті міста. Виявилося, що цей крок із міською владою ніхто не погоджував.

«Ті всі маніпуляції, які були проведені, вони будуть каратися. Єдиним QR-кодом може бути QR-код оператора, а оператор у нас один – СІТІ КАРД СИСТЕМ», – говорить секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт і наполягає на цілковитій забороні одночасної роботи двох і більше автоматизованих систем обліку оплати проїзду.

Начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов додає, що вже із 16 листопада місто повністю переходить на систему електронної оплати проїзду. Наразі валідаторами обладнано 45 тролейбусів та 7 автобусів, всього їх близько 140. Разом із ними у кожному транспортному засобі встановлюють камери відеоспостереження та GPS-навігатори. Більш ніж сто тисяч громадян отримали свої електронні квитки.

Усіх перевізників міста зобов’язують негайно приєднатися до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті та надати рухомий склад (автобуси, тролейбуси) оператору електронних систем товариству з обмеженою відповідальністю «СІТІ КАРД СИСТЕМ» для встановлення обладнання, необхідного для забезпечення роботи АСООП в міському пасажирському транспорті та не допускати рух транспортних засобів на міській маршрутній мережі без обладнання АСООП та з вимкненим таким обладнанням.

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Теги: термінали, електронний квиток, громадський транспорт, Луцьк
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Коментарі 1
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" Степанов додає, що вже із 16 листопада місто повністю переходить на систему електронної оплати проїзду. Наразі валідаторами обладнано 45 тролейбусів та 7 автобусів, всього їх близько 140"
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