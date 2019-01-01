Судитимуть двох волинян, які катували та закопали живцем чоловіка на териконі





Нагадаємо, що надвечір 25 червня 2019 року



У безлюдному місці зловмисники продовжили побиття та тортури – проводили по шкірі чоловіка ножем, погрожували, а тоді помістили у канаву і, заліпивши рот скотчем, закидали жертву землею та сміттям. І так залишили, а самі поїхали.



У ході знущань молодики відібрали в потерпілого банківські картки, з яких хотіли зняти кошти, паспорт і сумку з грошима й речами.



Звільнився потерпілий лиш за дкілька годин.



Зловмисників обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 187, ч.1 ст. 357, ч.3 ст. 357, ч.2 ст. 146 КК України. За вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судитимуть двох мешканців Нововолинська, які побили і вивезли чоловіка до терикону.Нагадаємо, що надвечір 25 червня 2019 року молодики напали на знайомого, який перебував з ними в одному автомобілі , зв’язали його, побили та вивезли до одного з териконів у Нововолинську, - пише пресслужба прокуратури області.У безлюдному місці зловмисники продовжили побиття та тортури – проводили по шкірі чоловіка ножем, погрожували, а тоді помістили у канаву і, заліпивши рот скотчем, закидали жертву землею та сміттям. І так залишили, а самі поїхали.У ході знущань молодики відібрали в потерпілого банківські картки, з яких хотіли зняти кошти, паспорт і сумку з грошима й речами.Звільнився потерпілий лиш за дкілька годин.Зловмисників обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 187, ч.1 ст. 357, ч.3 ст. 357, ч.2 ст. 146 КК України. За вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі.

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