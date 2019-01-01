Єдині згадки про тата – чотири спільні фотографії: волонтери готують подарунки для доньки волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.вже за кілька днів зустріне свій шостий день народження. Вона є донькою– міліціонера роти патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України у Волинській області. 5 років тому – 13 серпня 2014 року, у переддень свого тридцятиліття чоловік добровільно відправився у зону проведення АТО. 25 серпня 2014 року під час обстрілу блокпоста у районі електро-транспортного депо у м. Іловайськ, де бійці тиждень мужньо утримували свої позиції під постійними обстрілами, він був поранений та помер наступного дня від отриманих ран (вивезти до своїх для термінового хірургічного втручання не було змоги), ставши першим загиблим у роті «Світязь».На момент загибелі чоловіка Анюті виповнилося лише 9 місяців, тому і татка вона не може пам’ятати. Єдині згадки – чотири спільні фотографії, зроблені ще за його життя, де маленька тримісячна донечка, як дві краплі води, схожа на свого татуся. І лише зараз дитина почала сповна усвідомлювати ту втрату, яку пережила їх родина: у неї часто бувають приступи, здавалося б, безпричинної істерики і сліз зі словами «Я так сильно люблю свого тата! Чому він так рано помер?!»Дівчинка погано говорить, що теж є наслідком пережитого стресу, тому вже другий рік ходить на заняття до логопеда. Відвідує Аня садочок, старшу групу, тож уже восени переступить поріг школи.Серед захоплень дівчинки – ліплення з пластиліну, малювання, співи та танці. Аня дуже любить співати, а улюбленою піснею на сьогоднішній день для неї є «Червона рута», яку розучує з матусею. Своїм гучним голосочком та тяжінням до співів вона вдалася у татка, який співав у церковному хорі. Між іншим, Аня є його копією не лише зовні, а й характером, поведінкою, звичками. А ще дівчинка дуже любить танцювати, варто лише почути музику, особливо сучасну.Завдяки волонтерам Анічка змогла відпочити у Болгарії у дитячому міжнародному таборі Містраль. Їй пощастило пожити там одразу у двох містах – Святому Власі та Несебрі, тож вражень від побаченого вистачить надовго. Проте, ніщо не може стати у порівняння зі щоденними купаннями у морських хвилях, збиранням мушель, крабів і медуз під теплим сонячним промінням, та шаленими гірками у аквапарку. А закріпити оздоровлення родина відправилася у алергологічну лікарню у Солотвино Закарпатської області. Після проведених процедур, мама щиро сподівається, що серйозних проблем зі здоров’ям у Ані цієї зими не виникне.Дівчинка часто переглядає мультфільми. Серед найулюбленіших останнім часом «Єлена з Авалору», «Леді Баг та Супер Кіт», «Софія Прекрасна».Матеріальний стан сім’ї – задовільний. Так як мама Наталія одна доглядає у Луцьку двох своїх дітей і вони, на жаль, ще й часто хворіють, то родина багато часу проводить разом.Анюся – світла і радісна, мила і позитивна, відкрита та дуже люб’язна дівчинка. Як і кожна дитина, вона з нетерпінням чекає свого дня народження, любить отримувати подарунки і щиро тішиться сюрпризам.Зробити сюрприз дівчині може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).ІЩУК АННА - невдовзі 6 років (18.11.2013). м. Луцьк. Зріст: 128; Розмір одягу: 134; Розмір взуття: 33-34.