Луцький перевізник готовий запровадити електронний квиток за однієї умови

«Луцьке АТП 10701» готове ввести електронну систему оплати проїзду, утім, підприємство хоче отримати гарантії щодо подальшого функціонування.Про це йшлося у середу, 20 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.«Луцьке АТП 10701» перевозить пасажирів автобусами на маршрутах №№ 3, 9, 18, 26а. Тут у системі моніторингу щодня не відображається 12-14 автобусів. Виконання розкладу руху автобусами, що відображались в системі моніторингу, складає 72,02 % при нормі 95 %. Станом на сьогодні, повідомив заступник мера Луцька, на маршруті №3 у системі з 12 маршруток відображалася 1, на маршруті №9 – 0.До служби оперативного реагування «15-80» за період з 01.01.2019 до 15.11.2019 надійшло 110 звернень, із них стосуються порушення розкладу руху – 43 звернення; порушення схеми руху – 16 звернень; не зупинився – 13 звернень; працездатність бортових пристроїв – 8 звернень; культура обслуговування, взаємовідносини пасажира та водія – 7 звернень; стану транспортного засобу – 1 звернення.Директор підприємствакаже, що «Луцьке АТП 10701» припинило перевезення на маршруті №47 через реорганізацію маршрутної мережі, а також №23 – через відсутність рентабельності та зміною маршруту. За його словами, підприємство має понад 70 автобусів, однак фактично використовує 25 маршруток через фінансову неспроможність та відсутність працівників.«Наше підприємство найбільше підготовлено до роботи в системі АСОП, ми підтримували її запровадження. Розбіжності у нас виникають не через запровадження системи, а через наслідки для перевізника. Українці не мають бути дурнішими ні за турків, ні за молдаван. Вони за 2 роки повністю покриють свої інвестиційні вкладення, ми так само привели моделювання того, що відбудеться. На сьогодні, шукаючи хоч якийсь вихід з цього, бо ми бажаємо працювати в АСОП, ми маємо запровадити економічну константу, яка дозволить проводити оцінку діяльності. Нею може бути собівартість перевезень, для розрахунку якої не потрібно жодного пасажира», - каже Дьомін. Коли хоча б у цьому питанні дійдуть згоди, наголосив він, «Луцьке АТП 10701» запровадить електронний квиток.«Ми хочемо, щоб наші страхи та ризики, які передбачаємо, не здійснилися», - відзначив директор підприємства. Натомість в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт додав, що у всіх діях є певні ризики, проте необхідно «шукати можливості і йти вперед».