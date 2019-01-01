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Луцький перевізник готовий запровадити електронний квиток за однієї умови

Луцький перевізник готовий запровадити електронний квиток за однієї умови
«Луцьке АТП 10701» готове ввести електронну систему оплати проїзду, утім, підприємство хоче отримати гарантії щодо подальшого функціонування.

Про це йшлося у середу, 20 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.

«Луцьке АТП 10701» перевозить пасажирів автобусами на маршрутах №№ 3, 9, 18, 26а. Тут у системі моніторингу щодня не відображається 12-14 автобусів. Виконання розкладу руху автобусами, що відображались в системі моніторингу, складає 72,02 % при нормі 95 %. Станом на сьогодні, повідомив заступник мера Луцька Григорій Недопад, на маршруті №3 у системі з 12 маршруток відображалася 1, на маршруті №9 – 0.

До служби оперативного реагування «15-80» за період з 01.01.2019 до 15.11.2019 надійшло 110 звернень, із них стосуються порушення розкладу руху – 43 звернення; порушення схеми руху – 16 звернень; не зупинився – 13 звернень; працездатність бортових пристроїв – 8 звернень; культура обслуговування, взаємовідносини пасажира та водія – 7 звернень; стану транспортного засобу – 1 звернення.

Директор підприємства Сергій Дьомін каже, що «Луцьке АТП 10701» припинило перевезення на маршруті №47 через реорганізацію маршрутної мережі, а також №23 – через відсутність рентабельності та зміною маршруту. За його словами, підприємство має понад 70 автобусів, однак фактично використовує 25 маршруток через фінансову неспроможність та відсутність працівників.

«Наше підприємство найбільше підготовлено до роботи в системі АСОП, ми підтримували її запровадження. Розбіжності у нас виникають не через запровадження системи, а через наслідки для перевізника. Українці не мають бути дурнішими ні за турків, ні за молдаван. Вони за 2 роки повністю покриють свої інвестиційні вкладення, ми так само привели моделювання того, що відбудеться. На сьогодні, шукаючи хоч якийсь вихід з цього, бо ми бажаємо працювати в АСОП, ми маємо запровадити економічну константу, яка дозволить проводити оцінку діяльності. Нею може бути собівартість перевезень, для розрахунку якої не потрібно жодного пасажира», - каже Дьомін. Коли хоча б у цьому питанні дійдуть згоди, наголосив він, «Луцьке АТП 10701» запровадить електронний квиток.

«Ми хочемо, щоб наші страхи та ризики, які передбачаємо, не здійснилися», - відзначив директор підприємства. Натомість в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт додав, що у всіх діях є певні ризики, проте необхідно «шукати можливості і йти вперед».

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Теги: перевізник, Луцьк, електронний квиток
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Коментарі 2
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Знову мутить той Дьомін і натякає на підвищення вартості проїзду! Нах...ф...іг з пляжу, запрошуйте інших перевізників! Вже вони дістали!!!
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у бресті одноразовий квиток коштує 12гр,але є і місячні квитки- в 2 рази дешевші- і ніхто не піниться.
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