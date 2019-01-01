Ректора СНУ ім. Лесі Українки у першому турі не обрали. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки завершилось голосування на виборах ректора. За результатами першого туру виборів перемогу здобув, але жоден із кандидатів не набрав 50% голосів, тому буде другий тур.Про це з виборчої дільниці повідомляє кореспондентВідомо, що загалом проголосувало 1106 виборців із 1219. Це викладацький склад університету, а також адміністративні працівники вишу та студенти відповідно до квоти.У першому ж турі Анатолій Цьось набрав 518 голосів. Ігор Коцан, який до цього часу очолював виш, набрав суттєво менше - 328 голосів.На третьому ж місці за кількістю голосів опинився декан факультету історії, політології та національної безпеки, доктор історичних наук, професор кафедри нової і новітньої історії України. За нього проголосували 98 виборців.Нагадаємо, загалом було 7 претендентів на посаду ректора найбільшого вишу Волині. Це, зокрема: доктор юридичних наук, професор, чинний ректор, завідувач кафедри міжнародних відносин і регіональних студій, доктор географічних наук, професор, ексдружина Ігоря Коцана, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури, перший проректор, проректор з адміністрування та розвитку, декан факультету історії, політології та національної безпеки, доктор історичних наук, професор кафедри нової і новітньої історії України, доцент кафедри культурології та менеджменту соціо-культурної діяльності Східноєвропейського національного університету імені Лесі УкраїнкиНайменше голосів набрав Віктор Шостак (11 голосів), Олександр Колб - 23, Тереза Левчук - 52, Наталія Коцан - 58.За жодного кандидата не проголосували 9 людей із тих, що прийшли зробити свій вибір.