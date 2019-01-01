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Ректора СНУ ім. Лесі Українки у першому турі не обрали. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Ректора СНУ ім. Лесі Українки у першому турі не обрали. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки завершилось голосування на виборах ректора. За результатами першого туру виборів перемогу здобув Анатолій Цьось, але жоден із кандидатів не набрав 50% голосів, тому буде другий тур.

Про це з виборчої дільниці повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.

Відомо, що загалом проголосувало 1106 виборців із 1219. Це викладацький склад університету, а також адміністративні працівники вишу та студенти відповідно до квоти.

У першому ж турі Анатолій Цьось набрав 518 голосів. Ігор Коцан, який до цього часу очолював виш, набрав суттєво менше - 328 голосів.

На третьому ж місці за кількістю голосів опинився декан факультету історії, політології та національної безпеки, доктор історичних наук, професор кафедри нової і новітньої історії України Анатолій Шваб. За нього проголосували 98 виборців.

Нагадаємо, загалом було 7 претендентів на посаду ректора найбільшого вишу Волині. Це, зокрема: доктор юридичних наук, професор Олександр Колб, чинний ректор Ігор Коцан, завідувач кафедри міжнародних відносин і регіональних студій, доктор географічних наук, професор, ексдружина Ігоря Коцана Наталія Коцан, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Тереза Левчук, перший проректор, проректор з адміністрування та розвитку Анатолій Цьось, декан факультету історії, політології та національної безпеки, доктор історичних наук, професор кафедри нової і новітньої історії України Анатолій Шваб, доцент кафедри культурології та менеджменту соціо-культурної діяльності Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Віктор Шостак.

Найменше голосів набрав Віктор Шостак (11 голосів), Олександр Колб - 23, Тереза Левчук - 52, Наталія Коцан - 58.

За жодного кандидата не проголосували 9 людей із тих, що прийшли зробити свій вибір.




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Теги: вибори, ректор СНУ імені Лесі Українки, Луцьк
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Коментарі 1
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Це вже щось. Хоча чекати можна чого завгодно. Водночас, люди побачили, що "льод тронулся". Тут справа стоїть так: або на Волині буде вуз, або смерть освіті.
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