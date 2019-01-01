Ректора СНУ ім. Лесі Українки у першому турі не обрали. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
Сьогодні, 17:38
У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки завершилось голосування на виборах ректора. За результатами першого туру виборів перемогу здобув Анатолій Цьось, але жоден із кандидатів не набрав 50% голосів, тому буде другий тур.
Про це з виборчої дільниці повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.
Відомо, що загалом проголосувало 1106 виборців із 1219. Це викладацький склад університету, а також адміністративні працівники вишу та студенти відповідно до квоти.
У першому ж турі Анатолій Цьось набрав 518 голосів. Ігор Коцан, який до цього часу очолював виш, набрав суттєво менше - 328 голосів.
На третьому ж місці за кількістю голосів опинився декан факультету історії, політології та національної безпеки, доктор історичних наук, професор кафедри нової і новітньої історії України Анатолій Шваб. За нього проголосували 98 виборців.
Нагадаємо, загалом було 7 претендентів на посаду ректора найбільшого вишу Волині. Це, зокрема: доктор юридичних наук, професор Олександр Колб, чинний ректор Ігор Коцан, завідувач кафедри міжнародних відносин і регіональних студій, доктор географічних наук, професор, ексдружина Ігоря Коцана Наталія Коцан, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Тереза Левчук, перший проректор, проректор з адміністрування та розвитку Анатолій Цьось, декан факультету історії, політології та національної безпеки, доктор історичних наук, професор кафедри нової і новітньої історії України Анатолій Шваб, доцент кафедри культурології та менеджменту соціо-культурної діяльності Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Віктор Шостак.
Найменше голосів набрав Віктор Шостак (11 голосів), Олександр Колб - 23, Тереза Левчук - 52, Наталія Коцан - 58.
За жодного кандидата не проголосували 9 людей із тих, що прийшли зробити свій вибір.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це з виборчої дільниці повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.
Відомо, що загалом проголосувало 1106 виборців із 1219. Це викладацький склад університету, а також адміністративні працівники вишу та студенти відповідно до квоти.
У першому ж турі Анатолій Цьось набрав 518 голосів. Ігор Коцан, який до цього часу очолював виш, набрав суттєво менше - 328 голосів.
На третьому ж місці за кількістю голосів опинився декан факультету історії, політології та національної безпеки, доктор історичних наук, професор кафедри нової і новітньої історії України Анатолій Шваб. За нього проголосували 98 виборців.
Нагадаємо, загалом було 7 претендентів на посаду ректора найбільшого вишу Волині. Це, зокрема: доктор юридичних наук, професор Олександр Колб, чинний ректор Ігор Коцан, завідувач кафедри міжнародних відносин і регіональних студій, доктор географічних наук, професор, ексдружина Ігоря Коцана Наталія Коцан, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Тереза Левчук, перший проректор, проректор з адміністрування та розвитку Анатолій Цьось, декан факультету історії, політології та національної безпеки, доктор історичних наук, професор кафедри нової і новітньої історії України Анатолій Шваб, доцент кафедри культурології та менеджменту соціо-культурної діяльності Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Віктор Шостак.
Найменше голосів набрав Віктор Шостак (11 голосів), Олександр Колб - 23, Тереза Левчук - 52, Наталія Коцан - 58.
За жодного кандидата не проголосували 9 людей із тих, що прийшли зробити свій вибір.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Це вже щось. Хоча чекати можна чого завгодно. Водночас, люди побачили, що "льод тронулся". Тут справа стоїть так: або на Волині буде вуз, або смерть освіті.
Останні новини
Ректора СНУ ім. Лесі Українки у першому турі не обрали. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
Сьогодні, 17:38
За скільки можна купити новорічну ялинку на Волині
Сьогодні, 17:15