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Під Луцьком на сміттєзвалище викинули тушки мертвих свиней. ФОТО 18+

Під Луцьком на сміттєзвалище викинули тушки мертвих свиней. ФОТО 18+
У селі Підгайці Луцького району місцеві жителі сьогодні, 20 листопада, виявилися тушки мертвих свійських свиней.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили жителі селі Підгайці.

За словами людей, декілька мертвих свиней вони побачили на несанкціонованому сміттєзвалищі. Деякі із тіл розірвані та закривавлені.

Голова Підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк розповів, що вже повідомлений про ситуацію та вживатиме заходів для того, аби мертві тіла свиней закопали. За його словами, тушки на смітник викинули самі ж селяни.

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Теги: Підгайці, Луцький район, тушки свиней
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