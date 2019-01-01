У волинському селі є російська митниця. ФОТО

В селі Журавники Горохівського району збереглася будівля митниця часів Російської імперії.Світлини старої будівлі оприлюднив на своїй сторінці у Facebook колекцыонер-краэзнавець Андрый Кленк."Поруч Дружкополя (с. Журавники) до 1914 року проходив кордон між Російською та Австро-Угорською імперіями. Ділюся з Вами фото будівлі, які я зробив в 2015 році", - йдеться у дописі.Як відомо, будівля, яка збереглася у селі на межі Волині та Львівщини - унікальна, адже це єдина споруда такого типу в області. Збудували приміщення у 1830 році, адже тоді поблизу Журавників проходив кордон між Російською та Австро–Угорською імперіями.