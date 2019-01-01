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У волинському селі є російська митниця. ФОТО

У волинському селі є російська митниця. ФОТО
В селі Журавники Горохівського району збереглася будівля митниця часів Російської імперії.

Світлини старої будівлі оприлюднив на своїй сторінці у Facebook колекцыонер-краэзнавець Андрый Кленк.

"Поруч Дружкополя (с. Журавники) до 1914 року проходив кордон між Російською та Австро-Угорською імперіями. Ділюся з Вами фото будівлі, які я зробив в 2015 році", - йдеться у дописі.

Як відомо, будівля, яка збереглася у селі на межі Волині та Львівщини - унікальна, адже це єдина споруда такого типу в області. Збудували приміщення у 1830 році, адже тоді поблизу Журавників проходив кордон між Російською та Австро–Угорською імперіями.

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Теги: Водинь, Журавники, історія
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