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Температура впаде до -12: на вихідних в Україну прийде різке похолодання

Температура впаде до -12: на вихідних в Україну прийде різке похолодання
Потужний східний антициклон Quincy принесе в Україну на вихідних різке похолодання.

Про це повідомляє на сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

Так, 23-24 листопада в Україні очікується вночі -3-9 градусів, місцями -9-12 градусів, а в денні години буде від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Вищою очікується температура повітря у західних областях: вдень +1+5 градусів. На Закарпатті та на півдні Криму +4+10 градусів.

Синоптик додає, сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер створюватиме небезпеку на Заході, Сході, особливо в Приазов'ї.

Опади на вихідних - малоймовірні, бо антициклон. Лише 23 листопада в західних областях є ймовірність місцями невеликого то снігу, то дощу.

Крім цього, вона зауважує, де опади та низька температура повітря, там і ожеледиця. Тому водіїв, що їдуть на Захід України, просять бути уважними і дотримуватись правил дорожнього руху.


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Теги: прогноз погоди, вихідні, похолодання, Україна
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