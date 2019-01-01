Температура впаде до -12: на вихідних в Україну прийде різке похолодання





Про це Наталія Діденко.



Так, 23-24 листопада в Україні очікується вночі -3-9 градусів, місцями -9-12 градусів, а в денні години буде від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.



Вищою очікується температура повітря у західних областях: вдень +1+5 градусів. На Закарпатті та на півдні Криму +4+10 градусів.



Синоптик додає, сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер створюватиме небезпеку на Заході, Сході, особливо в Приазов'ї.



Опади на вихідних - малоймовірні, бо антициклон. Лише 23 листопада в західних областях є ймовірність місцями невеликого то снігу, то дощу.



Крім цього, вона зауважує, де опади та низька температура повітря, там і ожеледиця. Тому водіїв, що їдуть на Захід України, просять бути уважними і дотримуватись правил дорожнього руху.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Потужний східний антициклон Quincy принесе в Україну на вихідних різке похолодання.Про це повідомляє на сторінці у Facebook синоптикТак, 23-24 листопада в Україні очікується вночі -3-9 градусів, місцями -9-12 градусів, а в денні години буде від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.Вищою очікується температура повітря у західних областях: вдень +1+5 градусів. На Закарпатті та на півдні Криму +4+10 градусів.Синоптик додає, сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер створюватиме небезпеку на Заході, Сході, особливо в Приазов'ї.Опади на вихідних - малоймовірні, бо антициклон. Лише 23 листопада в західних областях є ймовірність місцями невеликого то снігу, то дощу.Крім цього, вона зауважує, де опади та низька температура повітря, там і ожеледиця. Тому водіїв, що їдуть на Захід України, просять бути уважними і дотримуватись правил дорожнього руху.

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