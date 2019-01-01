Будемо шукати інших, – Пустовіт про перевізників, які не хочуть впроваджувати е-квиток

Розповіли, як у Луцьку впроваджують автоматизовану систему оплати проїзду.Про це йшлося у вівторок, 26 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор управління транспорту та зв’язкурозповів, що станом на 25 листопада видали 23 тисяч неперсоніфікованих «карток лучанина», 23 700 – учнівських, 28 тисяч – студентських, 31 105 – пільгових квитків.За словами Степанова, електронними квитками у маршрутках скористалися лише пів сотні разів, адже валідаторами обладнані не всі автобуси. Переговори тривають із «АТП 10701», «АТП 1» та фізичною–особою підприємцем«Поясніть ситуацію, що якщо вони не хочуть працювати в цивілізованих умовах, ми будемо шукати інших перевізників», - наголосив в.о. мера ЛуцькаНа сьогодні працює 36 терміналів для видачі та поповнення «карток лучанина», до 1 грудня встановлять ще 4 термінали у мережі «Сім 23».Із 1 грудня можна буде скористатися й мобільним додатком, де буде змога поповнити баланс е-квитків.