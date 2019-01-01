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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Будемо шукати інших, – Пустовіт про перевізників, які не хочуть впроваджувати е-квиток

Будемо шукати інших, – Пустовіт про перевізників, які не хочуть впроваджувати е-квиток
Розповіли, як у Луцьку впроваджують автоматизовану систему оплати проїзду.

Про це йшлося у вівторок, 26 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що станом на 25 листопада видали 23 тисяч неперсоніфікованих «карток лучанина», 23 700 – учнівських, 28 тисяч – студентських, 31 105 – пільгових квитків.

За словами Степанова, електронними квитками у маршрутках скористалися лише пів сотні разів, адже валідаторами обладнані не всі автобуси. Переговори тривають із «АТП 10701», «АТП 1» та фізичною–особою підприємцем Оплачко.

«Поясніть ситуацію, що якщо вони не хочуть працювати в цивілізованих умовах, ми будемо шукати інших перевізників», - наголосив в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.

На сьогодні працює 36 терміналів для видачі та поповнення «карток лучанина», до 1 грудня встановлять ще 4 термінали у мережі «Сім 23».

Із 1 грудня можна буде скористатися й мобільним додатком, де буде змога поповнити баланс е-квитків.

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Теги: Електронний квиток, проїзд, транспорт, Луцьк, перевізники
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