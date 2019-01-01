У Луцьку «заклали» 100 тисяч на засвічення ялинок в мікрорайонах





Про це йшлося у середу, 27 листопада, під час сесії Луцькради.



Загалом на святкування Нового року у місті витратять 400 тисяч гривень. Їх спрямують на проведення концертів, подарунки, святкові декорації.



Нагадаємо, засвічуватимуть ялинки у Луцьку 19 грудня.

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