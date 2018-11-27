Волинський священник розповів, як правильно провести Різдвяний піст

Намісник обителі Святителя Миколая Чудотворця в селі Жидичин Ківерецького деканату архімандритрозповів, як правильно провести Різдвяний піст, чого уникати і до чого прагнути.Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.Насамперед, за словами священника, потрібно наповнити своє серце справжньою радістю від народження Ісуса, зміцнювати віру. Адже піст – це особливий час для духовного вдосконалення:"Деякі християни вважають православ’я розмовою про щось далеке. Але з Богом ми постійно. Ми народжуємось тут із Христом і у Христі, відсікаємо від себе гріхи, преображаємося, страждаємо, воскресаємо. Ми все це робимо разом із Христом тут, щоб бути з Ним і надалі.Стосовно Царства Небесного преподобний Петро Дамаскін говорив: «Коли людина глибоко молиться, тоді ум починає бачити свої гріхи, численні, як морський пісок. Ось тут і є початок просвічення душі, це знак її здоров'я». Від гріхів звільняємось у таїнстві євхаристії. Зцілення й духовний ріст – це взаємодія людських зусиль і Божественної благодаті.Щоб бути ближче до Творця, Господь дарує Свою «терапію» – піст, тобто стримання. У святителя Василія Великого це «початок духовного життя». Тож якщо людина не дотримуватиметься посту, то не зрозуміє духовного життя. Метою посту є навчити людину контролювати бажання свого тіла. Духовні ж хвороби в людини – через відступлення від Бога.Під час посту не варто обтяжувати себе їжею і питтям. Постити важливо як духовно, так і тілесно. (Піст без покаянної молитви, без намагання стати кращим – лише дієта.) А тоді вже будемо радіти від народження Богомладенця Ісуса у своєму серці".