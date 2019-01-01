вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Через небажання луцьких перевізників вводити е-квиток на маршрути можуть не вийти понад 70 автобусів

Через небажання луцьких перевізників вводити е-квиток на маршрути можуть не вийти понад 70 автобусів
У Луцьку попереджають про можливі перебої в роботі транспорту через відмову деяких перевізників переходити на АСОП.

Про це йшлося у п’ятницю, 6 грудня, під час пресконференції.

На сьогодні видали 89 260 е-квитків квитків, тобто, їх отримала майже половина лучан. ЛПЕ обладнало валідаторами всі тролейбуси з системами відеоспостереження. Долучилося до введення АСОП і підприємство «Санрайз». Утім, «АТП 10701», «АТП 1» та ФОПи відмовилися переходити на е-квиток, шантажуючи Луцьк і лучан, кажуть посадовці мерії.

Із 11-12 грудня, попереджають у міській раді, можуть початися складнощі з транспортом, адже автобусів на рейсах поки поменшає через «страйк» перевізників. Нині йдеться про понад 70 автобусів на різних маршрутах, які можуть не вийти на рейси. Лучан заздалегідь перепросили за незручності і закликали не підтримувати шантаж перевізників. ЛПЕ складе додаткові маршрути, аби охопити якомога більшу кількість людей перевезеннями.

Тож в «Укртрансбезпеку» та поліцію подали лист із переліком підприємців, які не встановили систему АСОП і можуть користуватися нелегальним перевезенням людей.

Якщо людина заходить у транспорт без валідатора, але має картку, вона може їздити безкоштовно, переконують у мерії. Про такі випадки просять повідомляти поліцію та на лінію реагування «15-80».

Перевізникам-відмовникам дали час до 11 грудня, аби перейти на АСОП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, е-квиток, проїзд, перевізники, валідатори
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Луцьку розірвали договір із перевізником, який відмовився вводити е-квиток
04 грудень, 10:46
У Луцьку шукають перевізника на маршрути №11, №14 та №19
04 грудень, 10:42
Як отримати е-квиток для оплати проїзду тим, хто не зареєстрований у Луцьку
03 грудень, 17:28
У транспорті Луцька не можуть не працювати валідатори, – Недопад
26 листопад, 09:30
всі новини теми
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ходитиму пішки, але пдрів потрібно ставити на місце.
Відповісти
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через небажання луцьких перевізників вводити е-квиток на маршрути можуть не вийти понад 70 автобусів
Сьогодні, 16:49
У Кабміні анонсували запуск служби порятунку «112»
Сьогодні, 16:45
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Сьогодні, 16:15
У Луцьку з крижаного полону врятували двох лебедів. ФОТО
Сьогодні, 16:05
Фірма-одноденка намагається виграти великий залізничний тендер: хоче годувати і розважати пасажирів
Сьогодні, 15:55
Схожі новини
У транспорті Луцька не можуть не працювати валідатори, – Недопад У транспорті Луцька не можуть не працювати валідатори, – Недопад
26 листопад, 09:30
Будемо шукати інших, – Пустовіт про перевізників, які не хочуть впроваджувати е-квиток Будемо шукати інших, – Пустовіт про перевізників, які не хочуть впроваджувати е-квиток
26 листопад, 09:24
Два перевізники у Луцьку не підписали договір про впровадження е-квитка. ВІДЕО Два перевізники у Луцьку не підписали договір про впровадження е-квитка. ВІДЕО
19 листопад, 09:05
Не всі перевізники погодилися на впровадження електронного квитка у Луцьку Не всі перевізники погодилися на впровадження електронного квитка у Луцьку
15 листопад, 17:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через небажання луцьких перевізників вводити е-квиток на маршрути можуть не вийти понад 70 автобусів
Сьогодні, 16:49
 0
У Кабміні анонсували запуск служби порятунку «112»
Сьогодні, 16:45
 0
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Сьогодні, 16:15
 0
У Луцьку з крижаного полону врятували двох лебедів. ФОТО
Сьогодні, 16:05
 0
Фірма-одноденка намагається виграти великий залізничний тендер: хоче годувати і розважати пасажирів
Сьогодні, 15:55
 0
Медіа
відео
1/8