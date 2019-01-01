Через небажання луцьких перевізників вводити е-квиток на маршрути можуть не вийти понад 70 автобусів

У Луцьку попереджають про можливі перебої в роботі транспорту через відмову деяких перевізників переходити на АСОП.Про це йшлося у п’ятницю, 6 грудня, під час пресконференції.На сьогодні видали 89 260 е-квитків квитків, тобто, їх отримала майже половина лучан. ЛПЕ обладнало валідаторами всі тролейбуси з системами відеоспостереження. Долучилося до введення АСОП і підприємство «Санрайз». Утім, «АТП 10701», «АТП 1» та ФОПи відмовилися переходити на е-квиток, шантажуючи Луцьк і лучан, кажуть посадовці мерії.Із 11-12 грудня, попереджають у міській раді, можуть початися складнощі з транспортом, адже автобусів на рейсах поки поменшає через «страйк» перевізників. Нині йдеться про понад 70 автобусів на різних маршрутах, які можуть не вийти на рейси. Лучан заздалегідь перепросили за незручності і закликали не підтримувати шантаж перевізників. ЛПЕ складе додаткові маршрути, аби охопити якомога більшу кількість людей перевезеннями.Тож в «Укртрансбезпеку» та поліцію подали лист із переліком підприємців, які не встановили систему АСОП і можуть користуватися нелегальним перевезенням людей.Якщо людина заходить у транспорт без валідатора, але має картку, вона може їздити безкоштовно, переконують у мерії. Про такі випадки просять повідомляти поліцію та на лінію реагування «15-80».Перевізникам-відмовникам дали час до 11 грудня, аби перейти на АСОП.