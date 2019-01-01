У луцьких тролейбусах кондуктори стануть консультантами

У Луцьку з 11 грудня кондуктори в тролейбусах виконуватимуть функції консультантів.Про це йшлося у п'ятницю, 6 грудня, під час пресконференції.Директор КП “Луцьке підприємство електротранспорту”зауважив, що не очікував таких результатів від впровадження е-квитка, адже думав, що різко зменшиться кількість пасажирів та виручки. Утім, цього не сталося.За його словами, нині усі тролейбуси обладнані валідаторами і лучани активно ними користуються. До того ж, із 11 грудня кондуктори у тролейбусах виконуватимуть консультативні функції і певний період допомагатимуть пасажирам зорієнтуватися у роботі валідаторів.