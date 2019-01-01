У луцьких тролейбусах кондуктори стануть консультантами
Сьогодні, 12:30
У Луцьку з 11 грудня кондуктори в тролейбусах виконуватимуть функції консультантів.
Про це йшлося у п'ятницю, 6 грудня, під час пресконференції.
Директор КП “Луцьке підприємство електротранспорту” Володимир Пуц зауважив, що не очікував таких результатів від впровадження е-квитка, адже думав, що різко зменшиться кількість пасажирів та виручки. Утім, цього не сталося.
За його словами, нині усі тролейбуси обладнані валідаторами і лучани активно ними користуються. До того ж, із 11 грудня кондуктори у тролейбусах виконуватимуть консультативні функції і певний період допомагатимуть пасажирам зорієнтуватися у роботі валідаторів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у п'ятницю, 6 грудня, під час пресконференції.
Директор КП “Луцьке підприємство електротранспорту” Володимир Пуц зауважив, що не очікував таких результатів від впровадження е-квитка, адже думав, що різко зменшиться кількість пасажирів та виручки. Утім, цього не сталося.
За його словами, нині усі тролейбуси обладнані валідаторами і лучани активно ними користуються. До того ж, із 11 грудня кондуктори у тролейбусах виконуватимуть консультативні функції і певний період допомагатимуть пасажирам зорієнтуватися у роботі валідаторів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де у Луцьку можна купити е-квиток. АДРЕСИ
Сьогодні, 10:39
Що робити, якщо у транспорті не працює валідатор: поради лучанам
06 грудень, 19:30
Коментарі 0
Останні новини
У луцьких тролейбусах кондуктори стануть консультантами
Сьогодні, 12:30
Будівельна компанія «Інвестор» розігрує подарунки*
Сьогодні, 12:10
У Луцьку на Гордіюк зіткнулися дві автівки: рух ускладнений
Сьогодні, 12:03
У Польщі оголосили вирок українці, яка народила дитину в туалеті заводу й кинула її в сміттєвий бак
Сьогодні, 11:42