вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

У луцьких тролейбусах кондуктори стануть консультантами

У луцьких тролейбусах кондуктори стануть консультантами
У Луцьку з 11 грудня кондуктори в тролейбусах виконуватимуть функції консультантів.

Про це йшлося у п'ятницю, 6 грудня, під час пресконференції.

Директор КП “Луцьке підприємство електротранспорту” Володимир Пуц зауважив, що не очікував таких результатів від впровадження е-квитка, адже думав, що різко зменшиться кількість пасажирів та виручки. Утім, цього не сталося.

За його словами, нині усі тролейбуси обладнані валідаторами і лучани активно ними користуються. До того ж, із 11 грудня кондуктори у тролейбусах виконуватимуть консультативні функції і певний період допомагатимуть пасажирам зорієнтуватися у роботі валідаторів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: е-квиток, валідатори, ЛПЕ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де у Луцьку можна купити е-квиток. АДРЕСИ
Сьогодні, 10:39
Що робити, якщо у транспорті не працює валідатор: поради лучанам
06 грудень, 19:30
Шантаж треба припинити, – луцький депутат про перевізників, що відмовилися вводити е-квиток
06 грудень, 17:42
Через небажання луцьких перевізників вводити е-квиток на маршрути можуть не вийти понад 70 автобусів
06 грудень, 16:49
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Піддубцях затримали трьох лучан, які на смерть збили жінку і втекли
Сьогодні, 12:43
У луцьких тролейбусах кондуктори стануть консультантами
Сьогодні, 12:30
Будівельна компанія «Інвестор» розігрує подарунки*
Сьогодні, 12:10
У Луцьку на Гордіюк зіткнулися дві автівки: рух ускладнений
Сьогодні, 12:03
У Польщі оголосили вирок українці, яка народила дитину в туалеті заводу й кинула її в сміттєвий бак
Сьогодні, 11:42
Схожі новини
Через небажання луцьких перевізників вводити е-квиток на маршрути можуть не вийти понад 70 автобусів Через небажання луцьких перевізників вводити е-квиток на маршрути можуть не вийти понад 70 автобусів
06 грудень, 16:49
Е-квиток у Луцьку: скільки людей отримали та скільки транспорту обладнали валідаторами Е-квиток у Луцьку: скільки людей отримали та скільки транспорту обладнали валідаторами
12 листопад, 09:12
Де у Луцьку можна купити е-квиток. АДРЕСИ Де у Луцьку можна купити е-квиток. АДРЕСИ
Сьогодні, 10:39
Що робити, якщо у транспорті не працює валідатор: поради лучанам Що робити, якщо у транспорті не працює валідатор: поради лучанам
06 грудень, 19:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Піддубцях затримали трьох лучан, які на смерть збили жінку і втекли
Сьогодні, 12:43
 0
У луцьких тролейбусах кондуктори стануть консультантами
Сьогодні, 12:30
 0
Будівельна компанія «Інвестор» розігрує подарунки*
Сьогодні, 12:10
 0
У Луцьку на Гордіюк зіткнулися дві автівки: рух ускладнений
Сьогодні, 12:03
 0
У Польщі оголосили вирок українці, яка народила дитину в туалеті заводу й кинула її в сміттєвий бак
Сьогодні, 11:42
 0
Медіа
відео
1/8