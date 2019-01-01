Зима не повернеться до початку наступного тижня, – синоптики
Сьогодні, 15:40
До початку наступного тижня в Україні очікується безсніжна погода, температура повітря сягатиме 9 градусів тепла.
Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби, 8-10 грудня, переважно без опадів, лише в західних областях місцями невеликий дощ, в Карпатах вночі з мокрим снігом. На дорогах центральних, східних областей та Прикарпаття подекуди ожеледиця", - вказали синоптики.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла, на півдні до 9° тепла.
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Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби, 8-10 грудня, переважно без опадів, лише в західних областях місцями невеликий дощ, в Карпатах вночі з мокрим снігом. На дорогах центральних, східних областей та Прикарпаття подекуди ожеледиця", - вказали синоптики.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла, на півдні до 9° тепла.
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