Зима не повернеться до початку наступного тижня, – синоптики





Про це



"У наступні три доби, 8-10 грудня, переважно без опадів, лише в західних областях місцями невеликий дощ, в Карпатах вночі з мокрим снігом. На дорогах центральних, східних областей та Прикарпаття подекуди ожеледиця", - вказали синоптики.



Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.



Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла, на півдні до 9° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До початку наступного тижня в Україні очікується безсніжна погода, температура повітря сягатиме 9 градусів тепла.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."У наступні три доби, 8-10 грудня, переважно без опадів, лише в західних областях місцями невеликий дощ, в Карпатах вночі з мокрим снігом. На дорогах центральних, східних областей та Прикарпаття подекуди ожеледиця", - вказали синоптики.Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла, на півдні до 9° тепла.

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