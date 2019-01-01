вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зима не повернеться до початку наступного тижня, – синоптики

Зима не повернеться до початку наступного тижня, – синоптики
До початку наступного тижня в Україні очікується безсніжна погода, температура повітря сягатиме 9 градусів тепла.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У наступні три доби, 8-10 грудня, переважно без опадів, лише в західних областях місцями невеликий дощ, в Карпатах вночі з мокрим снігом. На дорогах центральних, східних областей та Прикарпаття подекуди ожеледиця", - вказали синоптики.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла, на півдні до 9° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз погоди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зима не повернеться до початку наступного тижня, – синоптики
Сьогодні, 15:40
Моторошна смертельна аварія у Луцьку: поліція просить опізнати загиблу. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 15:21
У Луцьку на Рівненській не розминулися два легковики
Сьогодні, 15:11
Волинянам розповіли, як правильно готуватися до причастя
Сьогодні, 15:04
На Волині Chrysler збив велосипедиста: потерпілий – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 14:32
Схожі новини
«Обов'язково закутайте шию шаликом»: синоптик озвучила прогноз погоди в Україні на вихідні «Обов'язково закутайте шию шаликом»: синоптик озвучила прогноз погоди в Україні на вихідні
06 грудень, 12:10
На Волині – погіршення погодних умов На Волині – погіршення погодних умов
29 листопад, 20:00
Беріть з собою парасолі: прогноз погоди на 10 листопада від волинських синоптиків Беріть з собою парасолі: прогноз погоди на 10 листопада від волинських синоптиків
09 листопад, 19:10
Волинський метеоролог розповіла, чи чекати найближчим часом снігу Волинський метеоролог розповіла, чи чекати найближчим часом снігу
05 листопад, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зима не повернеться до початку наступного тижня, – синоптики
Сьогодні, 15:40
 0
Моторошна смертельна аварія у Луцьку: поліція просить опізнати загиблу. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 15:21
 0
У Луцьку на Рівненській не розминулися два легковики
Сьогодні, 15:11
 0
Волинянам розповіли, як правильно готуватися до причастя
Сьогодні, 15:04
 0
На Волині Chrysler збив велосипедиста: потерпілий – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 14:32
 0
Медіа
відео
1/8