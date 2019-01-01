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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

У транспорті Луцька ще тиждень можна буде розраховуватися готівкою

У транспорті Луцька ще тиждень можна буде розраховуватися готівкою
У Луцьку на тиждень відстрочили повне введення е-квитка і дали можливість пасажирам розраховуватися готівкою.

Про це йшлося у вівторок, 10 грудня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що із 10 грудня запрацював мобільний додаток «Сіty Card», тож, аби дати людям можливість скористатися мобільним додатком, встановити його та навчитися використовувати, лучанам пропонують ще тиждень дозволити розраховуватися готівкою.

«Люди спеціально не купляють квитків, щоб розраховуватися додатком. Додаток запрацював із значним запізненням, попри обіцянки оператора. До того ж, лише 3 тисячі студентів із понад 20 тисяч отримали е-квиток, адже хочуть розраховуватися за допомогою смартфону. Тож є пропозиція відстрочки», - зауважив він.

Окрім того, у мерії кажуть, що відстрочка можлива лише на маршрутах, де встановлені валідатори. Натомість у транспорті, де їх немає, можна буде не розраховуватися, адже той їздитиме незаконно.

Про перевізників-«нелегалів» просять повідомляти поліцію та «Укртрансбезпеку».

Повне введення електронного квитка відбудеться із 19-го грудня.

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Теги: Сітікард, Луцьк, оплата готівкою, валідатори
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