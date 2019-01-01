«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного
Сьогодні, 10:06
Лучани створили групу у Viber та пропонують допомагати один одному у довезенні в місті.
Про це у спільноті "АвтоАндони Луцька" повідомив Максим Дейна.
Нагадаємо, із 11 грудня у Луцьку припинили перевезення пасажирів за автобусними маршрутами № 3, 9, 9-а, 11, 17-а, 19, 24, 25, 26, 26-а, 28, 29, 32 . Відповідно, не забезпечені пасажирськими перевезеннями будуть мешканці мікрорайонів Вересневе, Вишків, ЛПЗ, вулиць Володимирської, Рівненської, Ковельської.
"Суть групи така: так як у Луцьку виник транспортний колапс, пропоную вам допомагати один одному. Це стосується тих людей, які мають авто. Вказуєте звідки їдете та куди (Там-Там - вул.Володимирська), час через скільки будете їхати і, якщо є бажання, - мінімальну оплата з людей, яких ви підвозите", - зауважив він.
Якщо ви пасажир, потрібно вказати маршрут звідки відправляєтесь та куди прямуєте, аби водій мав змогу підібрати вас дорогою.
Приєднатися до групи можна за посиланням: https://invite.viber.com/?g=O8Z1vZ36vEr8lrQb8xmTd8QADMogTFPs&fbclid=IwAR1jKA8zHZbyUEkeId8A727ecabwtApGlYDOEuJ2SIF-lP0HJAA5r6Oe0Qs&lang=uk
Станом на 10:00 у спільноті "Підвезу Луцьк" пів сотні учасників.
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Про це у спільноті "АвтоАндони Луцька" повідомив Максим Дейна.
Нагадаємо, із 11 грудня у Луцьку припинили перевезення пасажирів за автобусними маршрутами № 3, 9, 9-а, 11, 17-а, 19, 24, 25, 26, 26-а, 28, 29, 32 . Відповідно, не забезпечені пасажирськими перевезеннями будуть мешканці мікрорайонів Вересневе, Вишків, ЛПЗ, вулиць Володимирської, Рівненської, Ковельської.
"Суть групи така: так як у Луцьку виник транспортний колапс, пропоную вам допомагати один одному. Це стосується тих людей, які мають авто. Вказуєте звідки їдете та куди (Там-Там - вул.Володимирська), час через скільки будете їхати і, якщо є бажання, - мінімальну оплата з людей, яких ви підвозите", - зауважив він.
Якщо ви пасажир, потрібно вказати маршрут звідки відправляєтесь та куди прямуєте, аби водій мав змогу підібрати вас дорогою.
Приєднатися до групи можна за посиланням: https://invite.viber.com/?g=O8Z1vZ36vEr8lrQb8xmTd8QADMogTFPs&fbclid=IwAR1jKA8zHZbyUEkeId8A727ecabwtApGlYDOEuJ2SIF-lP0HJAA5r6Oe0Qs&lang=uk
Станом на 10:00 у спільноті "Підвезу Луцьк" пів сотні учасників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 6
І слава богу, що до людей накінець кінців приходить віра та взаємоповага. Крім нас самих хто допоможе один одному.
Коли вже люди зрозуміють - пора створювати рух "Викинь необраних з крісел", бо знесуть все місто???
дякуйте Пустоцвітуі К. Голову в пісок, поліщуки і підвозити один одного. Завтра - прийдуть, заберуть гроші і оселі - будете біля церкви стогнати що то доля Ваша
дякуйте Пустоцвітуі К. Голову в пісок, поліщуки і підвозити один одного. Завтра - прийдуть, заберуть гроші і оселі - будете біля церкви стогнати що то доля Ваша
Пустовіт дограється,що керувати містом буде з ЗКП,якщо такий є.Пояснюю для тих,хто не знає,що таке ЗКП_запасний командний пункт.Такі є в армії на випадок війни.Або з бомбосховища прийдеться віддавати команди.
Група переповнена, не можливоувійти, приєднуйтесь до спільноти у вайбер. Приєднуйся у Viber до Попутники Луцьк https://invite.viber.com/?g2=AQByOP5YkgRKL0q9DNfBwiqMfvy55AVDz2z5g%2F4SBaE8Q1R%2BsKgKd89APz5TR4zx
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