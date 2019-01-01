Лучани заявляють про друге отруєння у «George’s Club»

Лучанказапевняє, що гості, які святкували день народження її 9-річного сина, отруїлися у закладі «George’s Club», що в РЦ «Промінь».Про це жінка повідомилаЗа словами Наталії Тимчук, у суботу, 30 листопада, вона влаштувала святкування дня народження свого сина у боулінгу закладу «George’s Club». Після частування частині гостей стало погано. Зокрема, погано почувалися двоє дітей та двоє дорослих.Наталія Тимчук зауважує, що усі, у кого з’явилися неприємні симптоми, їли страви з курячого м’яса – нагетси та крильця.Лучанкапісля згаданого святкування потрапила до інфекційної лікарні разом із сином, який є однокласником іменинника. І у неї, і у її дитини вже підтвердили сальмонельоз. Жінка розповідає, що двоє дітей не їли їжу, яка була у «George’s Club», оскільки пішли забавлятися у дитячий заклад, що теж у «Промені».«В суботу святкували, а в неділю почав боліти живіт. В понеділок звернулися до сімейного лікаря. Симптоми були схожі на рота вірусну інфекцію, і ще два дні ми лікували «ротавіруску». Але температура не збивалася, діарея не минула. Тоді я дізналася, що одна з гостей вже була у понеділок в інфекційній лікарні з сальмонелою, і зрозуміла, що у нас, найімовірніше, та ж проблема. Зараз ми лікуємося в інфекційній лікарні. Тут вже підтвердили сальмонельоз і в мене, і в сина», - розповідає жінка.Ще одна із постраждалих від отруєння –. Сьогодні, 11 грудня, жінку виписали з інфекційної лікарні, де вона перебувала з 2 грудня. Тут їй теж лікували сальмонельоз.«Крім курки, я фактично нічого більше і не їла. Тому думаю, що проблема – в ній», - розповідає жінка.Натомість у «George’s Club» отруєння їжею закладу заперечують. Кажуть, що після випадку з отруєнням студентів дійсно декілька разів приходили люди, які просили відшкодування, але у них не було, мовляв, жодних підтверджень, тож заклад не реагував на цю інформацію.«Якщо якісь служби прийдуть перевіряти, то наша кухня завжди відкрита», - запевнила адміністратор закладуУ Волинському обласному лабораторному центрі зауважили, що з лікарні їм не повідомляли про отруєння людей у закладі. Додають, що для того ,аби їх поінформували, має бути масове отруєння людей – щонайменше п’ятеро.Зауважимо, що на підтвердження своїх слів лучани надали журналістам довідки з інфекційної лікарні, що підтверджують сальмонельоз.Нагадаємо, у четвер, 20 листопада,у популярному закладі "George’s Club". Після святкування Дня студента на лікарняному ліжку опинилися 7 третьокурсників Луцького національного технічного університету.Після цього заклад повідомив про проведені там перевірки та про те, що жодних порушень не виявили.