вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани заявляють про друге отруєння у «George’s Club»

Лучани заявляють про друге отруєння у «George’s Club»
Лучанка Наталія Тимчук запевняє, що гості, які святкували день народження її 9-річного сина, отруїлися у закладі «George’s Club», що в РЦ «Промінь».

Про це жінка повідомила Інформаційному агентству ВолиньPost.

За словами Наталії Тимчук, у суботу, 30 листопада, вона влаштувала святкування дня народження свого сина у боулінгу закладу «George’s Club». Після частування частині гостей стало погано. Зокрема, погано почувалися двоє дітей та двоє дорослих.

Наталія Тимчук зауважує, що усі, у кого з’явилися неприємні симптоми, їли страви з курячого м’яса – нагетси та крильця.

Лучанка Тетяна Ковальчук після згаданого святкування потрапила до інфекційної лікарні разом із сином, який є однокласником іменинника. І у неї, і у її дитини вже підтвердили сальмонельоз. Жінка розповідає, що двоє дітей не їли їжу, яка була у «George’s Club», оскільки пішли забавлятися у дитячий заклад, що теж у «Промені».

«В суботу святкували, а в неділю почав боліти живіт. В понеділок звернулися до сімейного лікаря. Симптоми були схожі на рота вірусну інфекцію, і ще два дні ми лікували «ротавіруску». Але температура не збивалася, діарея не минула. Тоді я дізналася, що одна з гостей вже була у понеділок в інфекційній лікарні з сальмонелою, і зрозуміла, що у нас, найімовірніше, та ж проблема. Зараз ми лікуємося в інфекційній лікарні. Тут вже підтвердили сальмонельоз і в мене, і в сина», - розповідає жінка.

Ще одна із постраждалих від отруєння – Яна Грекова. Сьогодні, 11 грудня, жінку виписали з інфекційної лікарні, де вона перебувала з 2 грудня. Тут їй теж лікували сальмонельоз.

«Крім курки, я фактично нічого більше і не їла. Тому думаю, що проблема – в ній», - розповідає жінка.

Натомість у «George’s Club» отруєння їжею закладу заперечують. Кажуть, що після випадку з отруєнням студентів дійсно декілька разів приходили люди, які просили відшкодування, але у них не було, мовляв, жодних підтверджень, тож заклад не реагував на цю інформацію.

«Якщо якісь служби прийдуть перевіряти, то наша кухня завжди відкрита», - запевнила адміністратор закладу Анна.

У Волинському обласному лабораторному центрі зауважили, що з лікарні їм не повідомляли про отруєння людей у закладі. Додають, що для того ,аби їх поінформували, має бути масове отруєння людей – щонайменше п’ятеро.

Зауважимо, що на підтвердження своїх слів лучани надали журналістам довідки з інфекційної лікарні, що підтверджують сальмонельоз.

Лучани заявляють про друге отруєння у «George’s Club»


Нагадаємо, у четвер, 20 листопада, стало відомо про ймовірне отруєння студентів у популярному закладі "George’s Club". Після святкування Дня студента на лікарняному ліжку опинилися 7 третьокурсників Луцького національного технічного університету.

Після цього заклад повідомив про проведені там перевірки та про те, що жодних порушень не виявили.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: «George’s Club», отруєння, Луцьк, Наталія Тимчук, Тетяна Ковальчук, Яна Грекова
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 17
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Шановні шахраї, я звертаюсь до людей які ходять по закладах та вимагають кошти типу за отруєння, скоро на вас буде теж управа. Ви певно хочете заробити перед новим роком.Спочатку була Фелічіта, потім Базилік, тепер ви ще один заклад припліли. Раджу адміністрації закладу звернутись в поліцію!
Відповісти
Я перепрошую, але 30листопада я теж святкував день народження своєї дитини. їли все в тому числі і курку!!! І ніяких симптомів у мене і моєї сім'ї не було!!! Це все наклепи... Таке враження, що люди вже геть подуріли!!! Придумали нову схему шахрайства... Працівникам Georges club, дуже дякую за приємне обслуговування і смачну кухню!!!
Відповісти
Святкували день народження доньки.Все надзвичайно сподобалось,відмінне обслуговування,неперевершена кухня і дуже доброзичлива атмосфера!Щиро дякуємо усьому колективу George's Club,рекомендуємо усім цей заклад!Ви - найкращі,успіхів вам!!!!
Відповісти
Святкували день народження доньки.Все надзвичайно сподобалось,відмінне обслуговування,неперевершена кухня і дуже доброзичлива атмосфера!Щиро дякуємо усьому колективу George's Club,рекомендуємо усім цей заклад!Ви - найкращі,успіхів вам!!!!
Відповісти
Відпочиваю у закладі регулярно з родиною, брехня повна, просто комусь нейметься і згідна з попереднім постом, хтось хоче легких грошей, звертайтесь до поліції
Відповісти
Відпочиваю у закладі регулярно з родиною, брехня повна, просто комусь нейметься і згідна з попереднім постом, хтось хоче легких грошей, звертайтесь до поліції
Відповісти
Я доречі також святкувала 30 листопада день народження. Все було смачно.
Дякую працівникам закладу за Мега смачну кухню, гарне обслуговування!
Я і мої друзі рекомендують заклад Жорж.
Відповісти
Перед новим роком всі "труяться"))) чи збивають грошики) Шкода, якщо люди почували себе погано, але щось доводити без чека складно. Так може будь хто, якщо десь відчув що його нудить прийти в якийсь заклад і сказати я у вас їла, давайте бабло бо отруїлась.
А судячи з тенденції в нас в Луцьку, таке стало вже гарною традицією.
Відповісти
Я люблю цей заклад і часто тут відпочиваю з родиною !
Все класно , смачно , і завжди на найкращому рівні !
1.12. ми відпочивали в цьому закладі ( грали в боулінг та їли страви в які входила також курка ) після цього зі мною і з моїми друзями все добре !
Відповісти
Найчастіше обідаю в цього закладі ще з моменту відкриття, і ніколи не було подібних ситуацій як в мене, так і в моїх друзів, які не одноразово святкували тут свої події! Люблю цей заклад і довіряю в люьому випадку!)
Відповісти
Чєсно кажучи, прочитавши статтю стає смішно!!! Складається враження що комусь цей заклад заважає ....Після всього, що вже читала і чула .... НЕ ВІРЮ !!!!!!
Відпочивала в Промені з друзями вже неодноразово, а “George’s club” особливо люблю. Завжди все супер і круто !!!!!
Відповісти
Усі коментарі написані з однієї ip-адреси. Таким чином вигадуючи події та змінюючи імена коментаторів представники закладу намагаються "відбілити" себе. Значить ми на правильному шляху)
Відповісти
Дико читати коментарі працівників цього закладу
Відповісти
З відкриття харчуюсь у всіх закладах Променя в тому числі Джорджес клаб, ніколи не травився, ганьба тим мамочкам які прикриваються ще й дітьми, працюйте краще головою, а не видумуйте шахрайські схеми
Відповісти
Постійно відпочиваю в цьому закладі , надзвичайно смачна кухня та крута атмосфера . Ніяких не приємних ситуацій ніколи не виникало !!! Буду сама там відпочивати і надалі і радити друзям ))
Відповісти
Треба нагенси їсти чистими руками.І тоді не потрібно буде шукати винних.
Чудовий заклад з смачною кухнею.
Відповісти
Коментарі смішно читати) Потравили людей - відповідайте за це, а не строчтите сидите тут)
Відповісти
Вибір редактора
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через електронний варіант Трудового кодексу українці ризикують втрати стаж
Сьогодні, 16:15
Що робити, якщо не заряджається акумулятор ноутбука*
Сьогодні, 15:55
Лучани заявляють про друге отруєння у «George’s Club»
Сьогодні, 15:52
Депутати Волиньради назвали незаконним конкурс на обрання головного лікаря обласної лікарні
Сьогодні, 15:47
Голова митниці пояснив, чому на «Ягодині» утворилися кілометрові затори
Сьогодні, 15:30
Схожі новини
Інцидент з отруєнням: «George’s Club» знову працює, порушень не знайшли Інцидент з отруєнням: «George’s Club» знову працює, порушень не знайшли
02 грудень, 14:56
У лікарні – кухарка закладу і гості-студенти: деталі отруєння у луцькому «Промені» У лікарні – кухарка закладу і гості-студенти: деталі отруєння у луцькому «Промені»
21 листопад, 11:01
Луцьке кафе «Базилік», де отруїлися люди, відновило роботу Луцьке кафе «Базилік», де отруїлися люди, відновило роботу
30 серпень, 17:09
Там є кишкова паличка, – очільник Волині про отруєння в луцькому «Базиліку» Там є кишкова паличка, – очільник Волині про отруєння в луцькому «Базиліку»
20 серпень, 12:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На подвір'я жителя Ковеля кинули гранату
Сьогодні, 17:15
 0
Міняли телефонні номери і ховали наркотики в лісі: на Волині судитимуть злочинну групу
Сьогодні, 17:03
 0
Лучани 11 грудня заплатили е-квитком за проїзд понад 38 тисяч разів
Сьогодні, 17:00
 0
На Волині шукатимуть нових очільників для чотирьох медзакладів
Сьогодні, 16:58
 0
Європа засуджує політичні переслідування проти Петра Порошенка
Сьогодні, 16:42
 0
Медіа
відео
1/8