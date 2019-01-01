Лучани заявляють про друге отруєння у «George’s Club»
Сьогодні, 15:52
Лучанка Наталія Тимчук запевняє, що гості, які святкували день народження її 9-річного сина, отруїлися у закладі «George’s Club», що в РЦ «Промінь».
Про це жінка повідомила Інформаційному агентству ВолиньPost.
За словами Наталії Тимчук, у суботу, 30 листопада, вона влаштувала святкування дня народження свого сина у боулінгу закладу «George’s Club». Після частування частині гостей стало погано. Зокрема, погано почувалися двоє дітей та двоє дорослих.
Наталія Тимчук зауважує, що усі, у кого з’явилися неприємні симптоми, їли страви з курячого м’яса – нагетси та крильця.
Лучанка Тетяна Ковальчук після згаданого святкування потрапила до інфекційної лікарні разом із сином, який є однокласником іменинника. І у неї, і у її дитини вже підтвердили сальмонельоз. Жінка розповідає, що двоє дітей не їли їжу, яка була у «George’s Club», оскільки пішли забавлятися у дитячий заклад, що теж у «Промені».
«В суботу святкували, а в неділю почав боліти живіт. В понеділок звернулися до сімейного лікаря. Симптоми були схожі на рота вірусну інфекцію, і ще два дні ми лікували «ротавіруску». Але температура не збивалася, діарея не минула. Тоді я дізналася, що одна з гостей вже була у понеділок в інфекційній лікарні з сальмонелою, і зрозуміла, що у нас, найімовірніше, та ж проблема. Зараз ми лікуємося в інфекційній лікарні. Тут вже підтвердили сальмонельоз і в мене, і в сина», - розповідає жінка.
Ще одна із постраждалих від отруєння – Яна Грекова. Сьогодні, 11 грудня, жінку виписали з інфекційної лікарні, де вона перебувала з 2 грудня. Тут їй теж лікували сальмонельоз.
«Крім курки, я фактично нічого більше і не їла. Тому думаю, що проблема – в ній», - розповідає жінка.
Натомість у «George’s Club» отруєння їжею закладу заперечують. Кажуть, що після випадку з отруєнням студентів дійсно декілька разів приходили люди, які просили відшкодування, але у них не було, мовляв, жодних підтверджень, тож заклад не реагував на цю інформацію.
«Якщо якісь служби прийдуть перевіряти, то наша кухня завжди відкрита», - запевнила адміністратор закладу Анна.
У Волинському обласному лабораторному центрі зауважили, що з лікарні їм не повідомляли про отруєння людей у закладі. Додають, що для того ,аби їх поінформували, має бути масове отруєння людей – щонайменше п’ятеро.
Зауважимо, що на підтвердження своїх слів лучани надали журналістам довідки з інфекційної лікарні, що підтверджують сальмонельоз.
Нагадаємо, у четвер, 20 листопада, стало відомо про ймовірне отруєння студентів у популярному закладі "George’s Club". Після святкування Дня студента на лікарняному ліжку опинилися 7 третьокурсників Луцького національного технічного університету.
Після цього заклад повідомив про проведені там перевірки та про те, що жодних порушень не виявили.
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Про це жінка повідомила Інформаційному агентству ВолиньPost.
За словами Наталії Тимчук, у суботу, 30 листопада, вона влаштувала святкування дня народження свого сина у боулінгу закладу «George’s Club». Після частування частині гостей стало погано. Зокрема, погано почувалися двоє дітей та двоє дорослих.
Наталія Тимчук зауважує, що усі, у кого з’явилися неприємні симптоми, їли страви з курячого м’яса – нагетси та крильця.
Лучанка Тетяна Ковальчук після згаданого святкування потрапила до інфекційної лікарні разом із сином, який є однокласником іменинника. І у неї, і у її дитини вже підтвердили сальмонельоз. Жінка розповідає, що двоє дітей не їли їжу, яка була у «George’s Club», оскільки пішли забавлятися у дитячий заклад, що теж у «Промені».
«В суботу святкували, а в неділю почав боліти живіт. В понеділок звернулися до сімейного лікаря. Симптоми були схожі на рота вірусну інфекцію, і ще два дні ми лікували «ротавіруску». Але температура не збивалася, діарея не минула. Тоді я дізналася, що одна з гостей вже була у понеділок в інфекційній лікарні з сальмонелою, і зрозуміла, що у нас, найімовірніше, та ж проблема. Зараз ми лікуємося в інфекційній лікарні. Тут вже підтвердили сальмонельоз і в мене, і в сина», - розповідає жінка.
Ще одна із постраждалих від отруєння – Яна Грекова. Сьогодні, 11 грудня, жінку виписали з інфекційної лікарні, де вона перебувала з 2 грудня. Тут їй теж лікували сальмонельоз.
«Крім курки, я фактично нічого більше і не їла. Тому думаю, що проблема – в ній», - розповідає жінка.
Натомість у «George’s Club» отруєння їжею закладу заперечують. Кажуть, що після випадку з отруєнням студентів дійсно декілька разів приходили люди, які просили відшкодування, але у них не було, мовляв, жодних підтверджень, тож заклад не реагував на цю інформацію.
«Якщо якісь служби прийдуть перевіряти, то наша кухня завжди відкрита», - запевнила адміністратор закладу Анна.
У Волинському обласному лабораторному центрі зауважили, що з лікарні їм не повідомляли про отруєння людей у закладі. Додають, що для того ,аби їх поінформували, має бути масове отруєння людей – щонайменше п’ятеро.
Зауважимо, що на підтвердження своїх слів лучани надали журналістам довідки з інфекційної лікарні, що підтверджують сальмонельоз.
Нагадаємо, у четвер, 20 листопада, стало відомо про ймовірне отруєння студентів у популярному закладі "George’s Club". Після святкування Дня студента на лікарняному ліжку опинилися 7 третьокурсників Луцького національного технічного університету.
Після цього заклад повідомив про проведені там перевірки та про те, що жодних порушень не виявили.
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Коментарі 17
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Дякую працівникам закладу за Мега смачну кухню, гарне обслуговування!
Я і мої друзі рекомендують заклад Жорж.
А судячи з тенденції в нас в Луцьку, таке стало вже гарною традицією.
Все класно , смачно , і завжди на найкращому рівні !
1.12. ми відпочивали в цьому закладі ( грали в боулінг та їли страви в які входила також курка ) після цього зі мною і з моїми друзями все добре !
Відпочивала в Промені з друзями вже неодноразово, а “George’s club” особливо люблю. Завжди все супер і круто !!!!!
Чудовий заклад з смачною кухнею.