Депутати Волиньради назвали незаконним конкурс на обрання головного лікаря обласної лікарні

Олександр Зінчук переконаний, що нового очільника ВОКЛ Сергія Пісачука планують призначити незаконно. Він переконаний, що вчора не була дотримана процедура проведення виборів, а саме - комісія була закритою.



Про це він заявив 11 грудня під час засідання постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства.



Таку ж позицію підтримав і його колега, депутат Василь Столяр.



Нагадаємо, вчора, 10 грудня, комісія



Повідомили, що всього було два кандидати – Сергій Пісачук та Олександр Дурад, однак на засіданні комісії у Волиньраду прийшов лише перший.



«Вчора засіла комісія, яка не має жодного відношення до ради. Сьогодні нам привели одного із кандидатів. Рада не має права обирати, але має право рекомендувати. Депутати мають право знати обох кандидатів, сьогодні тут присутній один. Вчора зібралася якась незрозуміла група людей, проголосували якось не зрозуміло і привели сьогодні одного із кандидатів, аби потім поставити обласну раду перед фактом – є один кандидат і все. Ми зараз говоримо про потужну установу і це – важливо. Завжди дотримувалась процедура, люди це обговорювали, але так як це відбувається – не можна», – говорить депутат Волиньради Володимир Бондар.



«Процедурно ситуація така, що конкурсна комісія відповідно до усіх законодавчих актів приймала документи і розглядала кандидатури. Згідно законодавства 9 членів комісії вивчали питання і взяли на себе відповідальність за це рішення», – говорить голова обласної ради Ірина Вахович.



Каже, якщо виявиться, що процедура не була дотриманою, то усі будуть відповідати, у тому числі й вона.



Наголошує, що ці рішення носять виключно рекомендаційний характер, вирішуватимуть все депутати шляхом голосування на сесії.



Зазначила, що вчорашню закриту комісію очолював Роман Карпюк, який сьогодні був відсутній.



«Ви приховано зробили комісію. Зробили це – не законно. Постанова порушена», – зазначив депутатський склад.



Обранець комісії Сергій Пісачук каже: «Я – людина, яка пройшла лише перший крок, аби очолювати цей заклад. Прошу вислухати і мої перспективи бачення та розвитку потужної лікарні. В першу чергу я хочу бачити заклад ефективним, пацієнтоорієнтованим, який буде взірцем для усіх», – виступив кандидат.



Зазначив, що першим його кроком буде впровадження електронної системи обліку пацієнтів, наступним – ургенція, лікарня повинна працювати цілий тиждень протягом цілого року.



«Я хочу, аби лікарня працювала, як єдиний організм. Важливо також, що ми повинні зробити реконструкцію приймального відділення», – додає Сергій Пісачук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат обласної радипереконаний, що нового очільника ВОКЛпланують призначити незаконно. Він переконаний, що вчора не була дотримана процедура проведення виборів, а саме - комісія була закритою.Про це він заявив 11 грудня під час засідання постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства.Таку ж позицію підтримав і його колега, депутатНагадаємо, вчора, 10 грудня, комісія заслухала пропозиції учасників конкурсу , провела з ними співбесіди і визначилася шляхом голосування, однак процедура була закритою, депутати переконані, що це – не законно.Повідомили, що всього було два кандидати – Сергій Пісачук та, однак на засіданні комісії у Волиньраду прийшов лише перший.«Вчора засіла комісія, яка не має жодного відношення до ради. Сьогодні нам привели одного із кандидатів. Рада не має права обирати, але має право рекомендувати. Депутати мають право знати обох кандидатів, сьогодні тут присутній один. Вчора зібралася якась незрозуміла група людей, проголосували якось не зрозуміло і привели сьогодні одного із кандидатів, аби потім поставити обласну раду перед фактом – є один кандидат і все. Ми зараз говоримо про потужну установу і це – важливо. Завжди дотримувалась процедура, люди це обговорювали, але так як це відбувається – не можна», – говорить депутат Волиньради«Процедурно ситуація така, що конкурсна комісія відповідно до усіх законодавчих актів приймала документи і розглядала кандидатури. Згідно законодавства 9 членів комісії вивчали питання і взяли на себе відповідальність за це рішення», – говорить голова обласної радиКаже, якщо виявиться, що процедура не була дотриманою, то усі будуть відповідати, у тому числі й вона.Наголошує, що ці рішення носять виключно рекомендаційний характер, вирішуватимуть все депутати шляхом голосування на сесії.Зазначила, що вчорашню закриту комісію очолював, який сьогодні був відсутній.«Ви приховано зробили комісію. Зробили це – не законно. Постанова порушена», – зазначив депутатський склад.Обранець комісії Сергій Пісачук каже: «Я – людина, яка пройшла лише перший крок, аби очолювати цей заклад. Прошу вислухати і мої перспективи бачення та розвитку потужної лікарні. В першу чергу я хочу бачити заклад ефективним, пацієнтоорієнтованим, який буде взірцем для усіх», – виступив кандидат.Зазначив, що першим його кроком буде впровадження електронної системи обліку пацієнтів, наступним – ургенція, лікарня повинна працювати цілий тиждень протягом цілого року.«Я хочу, аби лікарня працювала, як єдиний організм. Важливо також, що ми повинні зробити реконструкцію приймального відділення», – додає Сергій Пісачук.

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