У Луцьку із 19 грудня не можна буде розраховуватися готівкою у громадському транспорті





Тож лучан закликають придбати електронні картки у 40 терміналах, які встановлені у різних мікрорайонах міста, чи встановити на свій телефон мобільний додаток, – інформує пресслужба Луцькради.



А поки що, до 18 грудня, у громадському транспорті можна оплатити проїзд і готівкою.



Інформують, що за вчорашній день ( 11 грудня, - ред) пройшло більше 57 тисяч транзакцій. Варто зазначити, що, як показала інформація за 11 грудня, більше 50 % громадян й надалі продовжують розраховуватися за проїзд готівкою. Ця статистика ґрунтується на даних, які раніше подавали перевізники щодо кількості перевезених пасажирів та результатами обстеження пасажиропотоку.







Запровадження АСОП дасть можливість міській владі та перевізникам бачити реальну кількість пасажирів, які користуються громадським транспортом щодня. Маючи таку інформацію, можна вносити корективи у графіки руху автобусів та тролейбусів, додавати чи зменшувати кількість транспортних засобів на тому чи іншому маршруті, бачити реальну кількість пасажирів пільгових категорій громадян. Також це дасть точну інформацію при формуванню тарифу на перевезення, адже до цього часу перевізники часто маніпулювали даними, звертаючись у Луцьку міську раду щодо підняття вартості проїзду. Нині ж, фахівці відділу тарифної політики департаменту економічної політики міської ради зможуть мати реальні цифри про пасажиропотік.



Також завдяки реальній інформації про кількість перевезених пільгових категорій громадян переглянуть рівень дотації з міського бюджету Луцькому підприємству електротранспорту.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку із 19 грудня розрахунок у громадському транспорті міста здійснюватиметься виключно електронним квитком чи мобільним додатком.Тож лучан закликають придбати електронні картки у 40 терміналах, які встановлені у різних мікрорайонах міста, чи встановити на свій телефон мобільний додаток, – інформує пресслужба Луцькради.А поки що, до 18 грудня, у громадському транспорті можна оплатити проїзд і готівкою.Інформують, що за вчорашній день ( 11 грудня, - ред) пройшло більше 57 тисяч транзакцій. Варто зазначити, що, як показала інформація за 11 грудня, більше 50 % громадян й надалі продовжують розраховуватися за проїзд готівкою. Ця статистика ґрунтується на даних, які раніше подавали перевізники щодо кількості перевезених пасажирів та результатами обстеження пасажиропотоку. За 11 грудня Луцьке підприємство електротранспорту отримало у 1,5 рази більший дохід, ніж зазвичай. Якщо до вчорашнього дня денний дохід від перевезення платних пасажирів становив у межах 70-80 тисяч гривень, то вчора ця цифра становила біля 130 тисяч гривень. Майже половина пасажирів оплатили проїзд за допомогою електронного квитка чи мобільного додатку.Запровадження АСОП дасть можливість міській владі та перевізникам бачити реальну кількість пасажирів, які користуються громадським транспортом щодня. Маючи таку інформацію, можна вносити корективи у графіки руху автобусів та тролейбусів, додавати чи зменшувати кількість транспортних засобів на тому чи іншому маршруті, бачити реальну кількість пасажирів пільгових категорій громадян. Також це дасть точну інформацію при формуванню тарифу на перевезення, адже до цього часу перевізники часто маніпулювали даними, звертаючись у Луцьку міську раду щодо підняття вартості проїзду. Нині ж, фахівці відділу тарифної політики департаменту економічної політики міської ради зможуть мати реальні цифри про пасажиропотік.Також завдяки реальній інформації про кількість перевезених пільгових категорій громадян переглянуть рівень дотації з міського бюджету Луцькому підприємству електротранспорту.

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