Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Сьогодні, 18:15
У луцькій книгарні «Є» 15 грудня відбудеться фіксація рекорду і вручення диплому Книги рекордів України наймолодшому в Україні (7 років) модератору зустрічей з дитячими письменниками, дитячому волонтеру у літературній діяльності з популяризації прочитаних книг Володимиру Калішу.
Про це повідомила мама майбутнього рекордсмена Наталія Каліш.
Володимир Каліш – учень 2-го А класу луцької гімназії №14 імені Василя Сухомлинського.
Впродовж трьох років він ділиться відгуками про прочитані дитячі книги на YouTube. Разом з мамою записав близько 190 їх оглядів.
Хлопець був запрошений до прямого ефіру телепрограми "Ранковий гість", двічі записував огляди для телерубрики "Прочитати"на UA:Волинь.
На ІІ Міжнародному літературному фестивалі «Фронтера» (04-06.10.2019) був наймолодшим волонтером та модератором автора Івана Андрусяка.
Володимир Каліш неодноразово розповідав про книги широкій аудиторії — у своєму класі, на Літературній кав'ярні з вчителями гімназії, де навчається, у Волинській обласній бібліотеці для дітей.
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Про це повідомила мама майбутнього рекордсмена Наталія Каліш.
Володимир Каліш – учень 2-го А класу луцької гімназії №14 імені Василя Сухомлинського.
Впродовж трьох років він ділиться відгуками про прочитані дитячі книги на YouTube. Разом з мамою записав близько 190 їх оглядів.
Хлопець був запрошений до прямого ефіру телепрограми "Ранковий гість", двічі записував огляди для телерубрики "Прочитати"на UA:Волинь.
На ІІ Міжнародному літературному фестивалі «Фронтера» (04-06.10.2019) був наймолодшим волонтером та модератором автора Івана Андрусяка.
Володимир Каліш неодноразово розповідав про книги широкій аудиторії — у своєму класі, на Літературній кав'ярні з вчителями гімназії, де навчається, у Волинській обласній бібліотеці для дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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