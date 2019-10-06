Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України

У луцькій книгарні «Є» 15 грудня відбудеться фіксація рекорду і вручення диплому Книги рекордів України наймолодшому в Україні (7 років) модератору зустрічей з дитячими письменниками, дитячому волонтеру у літературній діяльності з популяризації прочитаних книгПро це повідомила мама майбутнього рекордсменаВолодимир Каліш – учень 2-го А класу луцької гімназії №14 імені Василя Сухомлинського.Впродовж трьох років він ділиться відгуками про прочитані дитячі книги на YouTube. Разом з мамою записав близько 190 їх оглядів.Хлопець був запрошений до прямого ефіру телепрограми "Ранковий гість", двічі записував огляди для телерубрики "Прочитати"на UA:Волинь.На ІІ Міжнародному літературному фестивалі «Фронтера» (04-06.10.2019) був наймолодшим волонтером та модератором автора Івана Андрусяка.Володимир Каліш неодноразово розповідав про книги широкій аудиторії — у своєму класі, на Літературній кав'ярні з вчителями гімназії, де навчається, у Волинській обласній бібліотеці для дітей.