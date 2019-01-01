Хворий лучанин впав на газову плиту: родина благає про допомогу в лікуванні опіків

Вадим Гоюк 1992 року народження отримав опіки значної частини тіла через падіння на газову плиту.



Про це повідомляє мама хлопця Олена Гоюк на своїй сторінці у



З кінця листопада хлопець переніс вже чимало операцій. Відомо, що хлопець страждає на психічне захворювання.



З моменту трагедії Вадим вже впадав у кому, відмовляли деякі внутрішні органи. Наразі, повідомляють родичі, з'явилася надія на одужання. Утім, коштів у сім'ї вже немає, двічі, запевняють, вже брали кредит.



Наразі, окрім фінансової підтримки, родина шукає 10 донорів для переливання крові.



"Від вас тільки потрібно мати паспорт і 18років, і бути здоровим, а вам взамін зроблять вихідний від роботи, навчання і 50грн", - пише мама хлопця.



Реквізити ПриватБанку для допомоги Вадиму: 5168 7573 6646 0097.

Монобанку: 5375 4141 1411 8762



Номер Олени Гоюк: 0508157326.





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