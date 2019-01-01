вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хворий лучанин впав на газову плиту: родина благає про допомогу в лікуванні опіків

Хворий лучанин впав на газову плиту: родина благає про допомогу в лікуванні опіків
Лучанин Вадим Гоюк 1992 року народження отримав опіки значної частини тіла через падіння на газову плиту.

Про це повідомляє мама хлопця Олена Гоюк на своїй сторінці у Facebook, а також інформують на сторінці @_help_me_please_people і Instagram.

З кінця листопада хлопець переніс вже чимало операцій. Відомо, що хлопець страждає на психічне захворювання.

З моменту трагедії Вадим вже впадав у кому, відмовляли деякі внутрішні органи. Наразі, повідомляють родичі, з'явилася надія на одужання. Утім, коштів у сім'ї вже немає, двічі, запевняють, вже брали кредит.

Наразі, окрім фінансової підтримки, родина шукає 10 донорів для переливання крові.

"Від вас тільки потрібно мати паспорт і 18років, і бути здоровим, а вам взамін зроблять вихідний від роботи, навчання і 50грн", - пише мама хлопця.

Реквізити ПриватБанку для допомоги Вадиму: 5168 7573 6646 0097.
Монобанку: 5375 4141 1411 8762

Номер Олени Гоюк: 0508157326.

Хворий лучанин впав на газову плиту: родина благає про допомогу в лікуванні опіків

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Вадим Гоюк, Олена Гоюк, опіки, Луцьк, допомога, переливання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хворий лучанин впав на газову плиту: родина благає про допомогу в лікуванні опіків
Сьогодні, 11:59
Через годину у Луцьку перекриють проспект Соборності
Сьогодні, 11:22
Сьогодні, 15 грудня, другокласник з Луцька стане рекордсменом України
Сьогодні, 10:38
Найбільша партія за рік: українці намагалися вивезти до Польщі рекордну кількість бурштину
Сьогодні, 09:50
15 грудня: що сьогодні святкуємо та чого категорично не можна робити
Сьогодні, 09:24
Схожі новини
Лучанка бореться з пухлиною головного мозку вже 5 років: син благає про допомогу Лучанка бореться з пухлиною головного мозку вже 5 років: син благає про допомогу
27 листопад, 12:35
У Луцьку викрали елітне авто У Луцьку викрали елітне авто
16 листопад, 12:55
Крихітній «поспішайці» з Волині, якій збирали кошти на імплант, зробили операцію Крихітній «поспішайці» з Волині, якій збирали кошти на імплант, зробили операцію
13 листопад, 16:07
Збирають кошти на лікування луцької вчительки, у якої трапився інсульт Збирають кошти на лікування луцької вчительки, у якої трапився інсульт
08 листопад, 17:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хворий лучанин впав на газову плиту: родина благає про допомогу в лікуванні опіків
Сьогодні, 11:59
 0
Через годину у Луцьку перекриють проспект Соборності
Сьогодні, 11:22
 0
Сьогодні, 15 грудня, другокласник з Луцька стане рекордсменом України
Сьогодні, 10:38
 0
Найбільша партія за рік: українці намагалися вивезти до Польщі рекордну кількість бурштину
Сьогодні, 09:50
 0
15 грудня: що сьогодні святкуємо та чого категорично не можна робити
Сьогодні, 09:24
 0
Медіа
відео
1/8