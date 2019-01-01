Якою буде погода на Миколая та Різдво 25 грудня: прогноз волинських синоптиків

На Волині найближчим часом прогнозують теплу погоду без опадів.Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів очільник Волинського центру з гідрометеорологіїЗа словами Ростислава Бондарчука, 17-18 грудня на Волині вдень очікують аж до 13 градусів тепла. Далі ж температура повітря вдень дещо спаде - до 7-8 градусів, уночі - 4-5 градусів тепла."Миколай буде теплим. І, швидше за все, католицьке Різдво також. Без дощів", - додав він.