День у грудні видався на Волині найтеплішим за 75 років

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Із початку календарної зими на Волині зафіксували температурний рекорд.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів очільник Волинського центру з гідрометеорології Ростислав Бондарчук.
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Так, 9-го грудня на Волині середньодобова температура склала +9,5 градусів. Це - рекордний показник із 1944 року.
"Нині середньодобові температури такі, як у кінці жовтня. 17-18 грудня також можливе перевищення показників", - відзначив Ростислав Бондарчук.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів очільник Волинського центру з гідрометеорології Ростислав Бондарчук.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Якою буде погода на Миколая та католицьке Різдво: прогноз волинських синоптиків
Так, 9-го грудня на Волині середньодобова температура склала +9,5 градусів. Це - рекордний показник із 1944 року.
"Нині середньодобові температури такі, як у кінці жовтня. 17-18 грудня також можливе перевищення показників", - відзначив Ростислав Бондарчук.
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