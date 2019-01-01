День у грудні видався на Волині найтеплішим за 75 років





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів очільник Волинського центру з гідрометеорології Ростислав Бондарчук.



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Так, 9-го грудня на Волині середньодобова температура склала +9,5 градусів. Це - рекордний показник із 1944 року.



"Нині середньодобові температури такі, як у кінці жовтня. 17-18 грудня також можливе перевищення показників", - відзначив Ростислав Бондарчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із початку календарної зими на Волині зафіксували температурний рекорд.Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів очільник Волинського центру з гідрометеорологіїТак, 9-го грудня на Волині середньодобова температура склала +9,5 градусів. Це - рекордний показник із 1944 року."Нині середньодобові температури такі, як у кінці жовтня. 17-18 грудня також можливе перевищення показників", - відзначив Ростислав Бондарчук.

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