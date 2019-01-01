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Співачка Ірина Федишин з чоловіком потрапили у аварію на Рівненщині. ФОТО

Співачка Ірина Федишин з чоловіком потрапили у аварію на Рівненщині. ФОТО
Неподалік Здолбунова сталася ДТП, у яку потрапила відома українська співачка Ірина Федишин з командою.

Про це повідоммляє сайт "Радіо Трек".

Відомо, що напередодні ввечері відома українська співачка Ірина Федишин давала концерт у сусідній Хмельницькій області. Концерт у Шепетівці завершився пізно ввечері.

Ірина Федишин зі своєю командою поверталися на Львівщину.
Близько 1 ночі неподалік Здолбунова автомобіль співачки на дорозі підрізало інше авто.

Чоловік Ірини, Віталій, який є її менеджером, був змушений звертатися за допомогою місцевих медиків. У нього діагностували струс мозку й забої. Нині Віталія госпіталізували до однієї з лікарень Львова.

Ірина Федишин теж постраждала у ДТП. У неї – забій ноги.

Співачка Ірина Федишин з чоловіком потрапили у аварію на Рівненщині. ФОТО
Співачка Ірина Федишин з чоловіком потрапили у аварію на Рівненщині. ФОТО
Співачка Ірина Федишин з чоловіком потрапили у аварію на Рівненщині. ФОТО

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Теги: аварія, Ірина Федишин
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