Співачка Ірина Федишин з чоловіком потрапили у аварію на Рівненщині. ФОТО
Сьогодні, 12:10
Неподалік Здолбунова сталася ДТП, у яку потрапила відома українська співачка Ірина Федишин з командою.
Про це повідоммляє сайт "Радіо Трек".
Відомо, що напередодні ввечері відома українська співачка Ірина Федишин давала концерт у сусідній Хмельницькій області. Концерт у Шепетівці завершився пізно ввечері.
Ірина Федишин зі своєю командою поверталися на Львівщину.
Близько 1 ночі неподалік Здолбунова автомобіль співачки на дорозі підрізало інше авто.
Чоловік Ірини, Віталій, який є її менеджером, був змушений звертатися за допомогою місцевих медиків. У нього діагностували струс мозку й забої. Нині Віталія госпіталізували до однієї з лікарень Львова.
Ірина Федишин теж постраждала у ДТП. У неї – забій ноги.
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Про це повідоммляє сайт "Радіо Трек".
Відомо, що напередодні ввечері відома українська співачка Ірина Федишин давала концерт у сусідній Хмельницькій області. Концерт у Шепетівці завершився пізно ввечері.
Ірина Федишин зі своєю командою поверталися на Львівщину.
Близько 1 ночі неподалік Здолбунова автомобіль співачки на дорозі підрізало інше авто.
Чоловік Ірини, Віталій, який є її менеджером, був змушений звертатися за допомогою місцевих медиків. У нього діагностували струс мозку й забої. Нині Віталія госпіталізували до однієї з лікарень Львова.
Ірина Федишин теж постраждала у ДТП. У неї – забій ноги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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