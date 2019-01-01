Співачка Ірина Федишин з чоловіком потрапили у аварію на Рівненщині. ФОТО

Ірина Федишин з командою.



Про це повідоммляє сайт



Відомо, що напередодні ввечері відома українська співачка Ірина Федишин давала концерт у сусідній Хмельницькій області. Концерт у Шепетівці завершився пізно ввечері.



Ірина Федишин зі своєю командою поверталися на Львівщину.

Близько 1 ночі неподалік Здолбунова автомобіль співачки на дорозі підрізало інше авто.



Чоловік Ірини, Віталій, який є її менеджером, був змушений звертатися за допомогою місцевих медиків. У нього діагностували струс мозку й забої. Нині Віталія госпіталізували до однієї з лікарень Львова.



Ірина Федишин теж постраждала у ДТП. У неї – забій ноги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік Здолбунова сталася ДТП, у яку потрапила відома українська співачказ командою.Про це повідоммляє сайт "Радіо Трек" Відомо, що напередодні ввечері відома українська співачка Ірина Федишин давала концерт у сусідній Хмельницькій області. Концерт у Шепетівці завершився пізно ввечері.Ірина Федишин зі своєю командою поверталися на Львівщину.Близько 1 ночі неподалік Здолбунова автомобіль співачки на дорозі підрізало інше авто.Чоловік Ірини, Віталій, який є її менеджером, був змушений звертатися за допомогою місцевих медиків. У нього діагностували струс мозку й забої. Нині Віталія госпіталізували до однієї з лікарень Львова.Ірина Федишин теж постраждала у ДТП. У неї – забій ноги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію