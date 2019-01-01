Захоплюється танцями і співами: донька Героя очікує сюрпризів на день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Весела, енергійна та дуже артистична – саме такою є, яка невдовзі зустріне свій восьмий день народження.Саша є донечкою бійця 51-шої окремої механізованої бригади, старшого стрільця-помічника гранатометника, 51-а окрема механізована бригада.Після розстрілу блокпоста поблизу Волновахи не повернувся на полігон, а добровільно залишився на Сході. 8 серпня 2014-го загинув в часі напружених довготривалих боїв українських вояків з терористами поблизу висоти Савур-Могила — при зачистці після загорання приміщень терорист у засідці вистрелив з близької відстані Артему в груди, куля пройшла над захисною пластиною бронежилета. Мі-8 намагався забрати поранених, його підбили терористи. Врешті вдалося вивезти військовим автомобілем, серце Артема зупинилося на під'їзді до Амвросіївки.Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).Дівчинка часто згадує про тата та розпитує матусю Катерину, де батько навчався, що він любив робити, яким він був, як батьки познайомилися, одружилися, де вона сама була в той час та чому зараз Артем не з ними. Натомість, у відповідь отримує пояснення, що їх татко завжди буде жити у їхніх серцях та світити зірочкою з неба рідній донечці. Катя розповідає доні про війну і що саме вона забрала найдорожчу їм обом людину, не приховуючи нічого.Якось до свята Саша зробила свічник своїми руками і вона вирішила що це буде подарунок для тата. Вона за ним дуже сумує.Скоро іменинниці виповниться вісім років. Дівчинка ходить до школи у 2 клас. Любить компанії, в класі зі всіма дружить, товариська. Їй до вподоби зустрічатись з подругами та гратися з ними.Саша займається малюванням (її робота зараз є на виставці студії «Чарівний пензлик» в ЦУМі). Ще дівчинка ходить на співи та танці, також займається з репетитором та логопедом.Та найбільшим захоплення є вокал. Вона співає вдома, коли грається іграшками, коли прокидається чи готується до сну, коли гуляє по вулиці чи їде в автобусі. Саша співає постійно, причому більшість своїх пісень придумує сама, тут же і наспівує під мелодію, що відповідає її настрою. Дуже багато в її репертуарі пісень про родину та Україну.Саша разом з мамою їздила відпочивати на Косівщину. Разом з бабусею та прабабусею вперше побувала дівчинка за кордоном. Подорож в Італію запам’яталася їй архітектурою, звичаями та культурою цієї країни. Але Україну Олександра любить понад усе, вона ж бо знає, що це її домівка, її Батьківщина.Любить фотографувати, коли подорожує разом з мамою до Львова їй там дуже подобається архітектура.Олександра любить тварин. Найбільше їй до вподоби котики, песики, хом’ячки та зайчики. Вдома дівчинка має рибку, яку вони з мамою так і називають “рибка”. Незважаючи на юний вік, Сашуня уже має певні обов’язки в домі, повинна завжди прибирати за собою. А ще дівчинка дуже любить допомагати мамі готувати на кухні.Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/14/karaban.htmКарабан Олександра. Невдовзі 8 років (24.12.2011). м. Луцьк. Зріст: 140-146; Розмір взуття: 36.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.