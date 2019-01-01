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«Сім'я вже вичерпала всі кошти»: донька з Рівного благає врятувати батька

«Сім'я вже вичерпала всі кошти»: донька з Рівного благає врятувати батька
Ольга Корнійчук з Рівного просить допомогти врятувати її батька, який пережив інсульт та трепанацію черепа. Чоловікові потрібно обов'язково пройти курс лікування, вартість якого за один місяць складає 53 тисячі гривень.

Про це донька написала Ольга Корнійчук на сторінці у Facebook.

Вона повідомляє, що у її батька Чабана Олександра Вікторовича стався геморагічний інсульт. Рівнянину провели трепанацію черепа, після цього чоловік три місяці був у лікарні на стаціонарному лікуванні. Зараз його перевели в Медичний Центр "Реавіта", вартість реабілітації за один місяць - 53 тисячі гривень.

Платіж за один місяць лікування сім'я внесла, але для позитивного результату потрібно щонайменше 3-місячний курс реабілітації.

"Потрібно ще 2 місяці для досягнення результату, а це 100 000 тисяч гривень. Крім того, нам потрібен японський препарат "Гаммалон", ціна якого в райони 100 доларів за упаковку. На 8 днів - одна упаковка. Курс триває 3 місяці, а це ще близько 20 000 тисяч гривень. Просимо вас відгукнутися. Ми віримо та знаємо, що світ не без добрих людей, просимо знову вас допомогти, нам залишилося пройти декілька кроків до батькового одужання, половину шляху ми вже пройшли ,з вашою допомогою та молитвами. Навіть 20 гривень зможуть допомогти у лікування батька", - йдеться у повідомленні.

Номер карти Приватбанку: 5168742708776293 (донька Корнійчук Ольга) Мобільний телефон: 0968549482

Станом на 18 грудня родині вдалося зібрати 53 000 тисячі гривень за півтора місяця.

«Сім'я вже вичерпала всі кошти»: донька з Рівного благає врятувати батька
«Сім'я вже вичерпала всі кошти»: донька з Рівного благає врятувати батька
«Сім'я вже вичерпала всі кошти»: донька з Рівного благає врятувати батька
«Сім'я вже вичерпала всі кошти»: донька з Рівного благає врятувати батька
«Сім'я вже вичерпала всі кошти»: донька з Рівного благає врятувати батька
«Сім'я вже вичерпала всі кошти»: донька з Рівного благає врятувати батька
«Сім'я вже вичерпала всі кошти»: донька з Рівного благає врятувати батька
«Сім'я вже вичерпала всі кошти»: донька з Рівного благає врятувати батька
«Сім'я вже вичерпала всі кошти»: донька з Рівного благає врятувати батька
«Сім'я вже вичерпала всі кошти»: донька з Рівного благає врятувати батька
«Сім'я вже вичерпала всі кошти»: донька з Рівного благає врятувати батька
«Сім'я вже вичерпала всі кошти»: донька з Рівного благає врятувати батька
«Сім'я вже вичерпала всі кошти»: донька з Рівного благає врятувати батька
«Сім'я вже вичерпала всі кошти»: донька з Рівного благає врятувати батька

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Теги: допомога, Рівне, кошти
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