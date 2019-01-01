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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

У маршрутках Луцька продовжує «ходити» готівка

У маршрутках Луцька продовжує «ходити» готівка
У громадському транспорті Луцька, де 19 грудня мав би вже діяти лише електронний квиток, люди продовжують платити за проїзд готівкою.

Так, вранці 19 грудня «живі» гроші за проїзд беруть водії маршруток №10 (номерний знак: АС 0713 ВА) та №2 (перевізник "Санрайз"), хоча транспортні засоби обладнані валідаторами.

Поспілкуватися з водіями цих маршруток, на жаль, не вдалося.

Зауважимо, у транспортному управлінні міськради наголошували, що розрахунок готівкою буде неможливим з цього дня.




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Теги: маршрутки, Луцьк, готівка, електронний квиток
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Коментарі 8
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А вам не всеодно
Невсі люди мають картки
Хай собі їздять і за гроші
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Маршрутка 1 також бере гроші, їх за це треба якось штрафувати.
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хочуть платити податки.Це вороги України.Платиш податки,значить патріот.Ось і все.
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Багато людей приїжджають до Луцька з навколишніх сіл і тд щоб щось продати чи купити. Особливо літні люди, і їм та картка щоб раз в тиждень приїхати не потрібна! Вони даже не знають де її зробити, не то що розібратись як її поповнити! Не вміж із смартфонами ходять, я розумію нові технології, але продумано а вас все сракою!
Могли б зробити, щоб у маршрутці картку видавали і то вже поповнену на 200 грн, + інструкція як на неї потім закинути гроші!
І я не говорю про приїжджих із інших міст, як вони мають розплатитись не готівкою!? Як Карлл??
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Так і в 2 маршрутці гроші брали. Наш народ не виліковний.
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Я живу не в Луцьку.В суботу хочу приїхати по справах. Я куплю картку для поїздок. але я не певна , що то можна зробити на автостанції №1. То мені що йти пішки через усе місто?
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І в 29 також платили грошима. Водій навіть слова не сказав. Це ж ясно, бо його заробіток. І платили не люди з села, а студенти, пані з діловими обличчями. Ну чому так ? Одні вчасно купили картки, їх поповнили і мають знову терпіти оті незручності з передаванням грошей. Та навіть не в тому справа, а в тому, що такі люди вважають себе розумнішими за інших.
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маршрутка № 24, номернв знаки АС 77 38 АІ (на жаль, з кінця маршрутки не було видно інформації щодо перевізника) щойно теж по повній брала з пасажирів готівку. Водій навіть не пробував нагадати про електронний квиток.
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