У маршрутках Луцька продовжує «ходити» готівка
Сьогодні, 08:51
У громадському транспорті Луцька, де 19 грудня мав би вже діяти лише електронний квиток, люди продовжують платити за проїзд готівкою.
Так, вранці 19 грудня «живі» гроші за проїзд беруть водії маршруток №10 (номерний знак: АС 0713 ВА) та №2 (перевізник "Санрайз"), хоча транспортні засоби обладнані валідаторами.
Поспілкуватися з водіями цих маршруток, на жаль, не вдалося.
Зауважимо, у транспортному управлінні міськради наголошували, що розрахунок готівкою буде неможливим з цього дня.
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Так, вранці 19 грудня «живі» гроші за проїзд беруть водії маршруток №10 (номерний знак: АС 0713 ВА) та №2 (перевізник "Санрайз"), хоча транспортні засоби обладнані валідаторами.
Поспілкуватися з водіями цих маршруток, на жаль, не вдалося.
Зауважимо, у транспортному управлінні міськради наголошували, що розрахунок готівкою буде неможливим з цього дня.
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Невсі люди мають картки
Хай собі їздять і за гроші
Могли б зробити, щоб у маршрутці картку видавали і то вже поповнену на 200 грн, + інструкція як на неї потім закинути гроші!
І я не говорю про приїжджих із інших міст, як вони мають розплатитись не готівкою!? Як Карлл??