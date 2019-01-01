У маршрутках Луцька продовжує «ходити» готівка

У громадському транспорті Луцька, де 19 грудня мав би вже діяти лише електронний квиток, люди продовжують платити за проїзд готівкою.Так, вранці 19 грудня «живі» гроші за проїзд беруть водії маршруток №10 (номерний знак: АС 0713 ВА) та №2 (перевізник "Санрайз"), хоча транспортні засоби обладнані валідаторами.Поспілкуватися з водіями цих маршруток, на жаль, не вдалося.Зауважимо, у транспортному управлінні міськради наголошували, що розрахунок готівкою буде неможливим з цього дня.