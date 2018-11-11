Допоможіть хлопчику мати щасливе дитинство: маленькому волинянину потрібна дороговартісна операція

Арсенчик з Нововолинська потребує імплантування двох вушок. Вартість одного імпланту – 27 000 €, самостійно зібрати кошти сім’ї важко, просять допомоги в небайдужих.



22-го листопада хлопчику встановили діагноз: двобічна нейросенсорна втрата слуху 4-го ступеня, - пише



Мама Арсенчика Ольга Троцюк на своїй сторінці у facebook розповідає, що звістка про такий недуг шокувала всю родину та друзів.



“Стан та емоції після почутого діагнозу описати неможливо. Пам’ятаю тільки, як перестала чути слова: тільки пульсація у вухах, гарячі сльози і біль у грудях… Ми не могли повірити, прийняти, змиритися.



Три тижні нестерпного очікування повторного обстеження у Київському інституті отоларинтології… 1000 питань і жодної відповіді. Надії, що це помилковий діагноз, пошуки інших причин та пояснень.



13-го грудня підтвердження… Наше життя остаточно розділене на ДО і ПІСЛЯ. Намагаємося зібратися і зрозуміти що робити далі? ЯК ДОПОМОГТИ?”



Арсенчик дуже активний, веселий та допитливий хлопчик. Відвідує дитячий садочок та поки не відрізняється від ровесників. Ніхто не міг запідозрити, що хлопчик взагалі не чує.



Єдиний вихід, щоб Арсеній почув світ – бінауральна (двостороння) кохлеарна імплантація. Вартість одного імпланту становить 27 000 €.



Самостійно зібрати кошти для проведення одночасного імплантування двох вушок для родини надзвичайно складно. Тож сводіваються на допомогу небайдужих.



“Кожна перерахована гривня надає впевненості та наближає до мети.



Ми розуміємо, що найбільший ворог для нас – це час, який ми не хочемо втрачати, адже саме зараз діти найактивніше розвиваються. А попереду ще довгий шлях реабілітації, навчання, роботи з сурдопедагогом.



Мріємо якнайшвидше допомогти сину почути світ та забезпечити щасливе дитинство, розвиток і гідне майбутнє.



Наперед вдячні усім і кожному, хто відгукнеться”, – пише мама Ольга.



Картка Приватбанку: 4149629388328668 Ольга Троцюк.



Телефон мами 050 90 59 646.

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