Прикмети та традиції яких варто дотримуватися на Новий рік





Список прикмет, які треба пам’ятати на Новий рік, склало видання lady.tochka.net.,-



Перед святом обов’язково варто розпрощатися з боргами, залагодити невирішені конфлікти й бути добріше і поблажливіше. Весь наступний рік поруч буде гарна вдача і хороший настрій, якщо ти все-таки знайдеш в собі сили вирішити основні моменти.



Перед Новим роком не можна виносити сміття з дому, інакше цілий рік не буде благополуччя.



У кого в Новий Рік буде порожньо в кишені, той весь рік проведе в нужді.



До півночі жінкам потрібно накинути на плечі накидки, хустки чи шалі, а після останнього удару курантів швидко зняти їх. Тоді всі хвороби і погані події залишаться в минулому році.



Не можна позичати на Новий Рік що-небудь, так чи інакше пов’язане з вогнем: раніше не можна було давати сам вогонь з печі, а тепер – сірники або запальнички.



Найголовніше – відзначте це свято з дорогими серцю людьми. Як відомо, рік потрібно зустрічати так, як хочеш його провести. Нехай компаньйонами на наступний рік стануть ті, хто гарантують гарний настрій напевно. Це найпевніша прикмета гарного свята.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новий рік, свято до якого треба готуватися заздалегідь. Спланувати вечір, купити подарунки, приготувати салати й закуски, а ще постаратись дотримуватись прикмет, щоб не накликати біду в новому році.Список прикмет, які треба пам’ятати на Новий рік, склало видання lady.tochka.net.,- передає Gazeta.ua.Перед святом обов’язково варто розпрощатися з боргами, залагодити невирішені конфлікти й бути добріше і поблажливіше. Весь наступний рік поруч буде гарна вдача і хороший настрій, якщо ти все-таки знайдеш в собі сили вирішити основні моменти.Перед Новим роком не можна виносити сміття з дому, інакше цілий рік не буде благополуччя.У кого в Новий Рік буде порожньо в кишені, той весь рік проведе в нужді.До півночі жінкам потрібно накинути на плечі накидки, хустки чи шалі, а після останнього удару курантів швидко зняти їх. Тоді всі хвороби і погані події залишаться в минулому році.Не можна позичати на Новий Рік що-небудь, так чи інакше пов’язане з вогнем: раніше не можна було давати сам вогонь з печі, а тепер – сірники або запальнички.Найголовніше – відзначте це свято з дорогими серцю людьми. Як відомо, рік потрібно зустрічати так, як хочеш його провести. Нехай компаньйонами на наступний рік стануть ті, хто гарантують гарний настрій напевно. Це найпевніша прикмета гарного свята.

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