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З 2020 року діятимуть дві ціни на газ

З 2020 року діятимуть дві ціни на газ
З нового року для споживачів діятимуть дві ціни на газ від НАК "Нафтогаз України" - квартальна та щомісячна. До 30 грудня є опція вибору, за якою ціною купувати газ впродовж опалювального сезону.

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.

"Для зручності побутових споживачів НАК "Нафтогаз України" продовжила термін прийняття рішення щодо відмови від гарантованої квартальної ціни на кілька днів – з 24 грудня до 30 грудня 2019 року", - зазначили у компанії.

Також у НАК нагадали різницю між квартальною та щомісячною ціною:

квартальна ціна зафіксована на рівні 5 500 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів). Вона встановлюється автоматично до кінця опалювального сезону і не змінюється.
щомісячна ціна у січні 2020 року теж буде на рівні 5 500 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів та транспортних витрат). Але у наступних місяцях ціна може бути і вище гарантованої ціни, і нижче. Це залежить від багатьох зовнішніх факторів, серед яких і ціни на газ у Європі.
"Кінцева ціна залежить від регіону й відповідного тарифу на розподіл, який встановлює НКРЕКП, а також від націнки, яку встановлює кожен газзбут самостійно", - додали у Нафтогазі.

"Щоб відмовитись від гарантованої квартальної ціни – зверніться, будь ласка, до своїх регіональних збутових компаній до 30 грудня. Центри обслуговування клієнтів працюватимуть до 28 грудня, а в особистих кабінетах опція відмови буде доступна до 30 грудня. Акцентуємо, якщо ви відмовитесь від гарантованої квартальної ціни, повернутися назад в програму після 30 грудня можливості не буде", - наголосили у компанії.

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Теги: гарантована ціна, Україна, газ
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