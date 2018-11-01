З 2020 року діятимуть дві ціни на газ





Про це



"Для зручності побутових споживачів НАК "Нафтогаз України" продовжила термін прийняття рішення щодо відмови від гарантованої квартальної ціни на кілька днів – з 24 грудня до 30 грудня 2019 року", - зазначили у компанії.



Також у НАК нагадали різницю між квартальною та щомісячною ціною:



квартальна ціна зафіксована на рівні 5 500 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів). Вона встановлюється автоматично до кінця опалювального сезону і не змінюється.

щомісячна ціна у січні 2020 року теж буде на рівні 5 500 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів та транспортних витрат). Але у наступних місяцях ціна може бути і вище гарантованої ціни, і нижче. Це залежить від багатьох зовнішніх факторів, серед яких і ціни на газ у Європі.

"Кінцева ціна залежить від регіону й відповідного тарифу на розподіл, який встановлює НКРЕКП, а також від націнки, яку встановлює кожен газзбут самостійно", - додали у Нафтогазі.



"Щоб відмовитись від гарантованої квартальної ціни – зверніться, будь ласка, до своїх регіональних збутових компаній до 30 грудня. Центри обслуговування клієнтів працюватимуть до 28 грудня, а в особистих кабінетах опція відмови буде доступна до 30 грудня. Акцентуємо, якщо ви відмовитесь від гарантованої квартальної ціни, повернутися назад в програму після 30 грудня можливості не буде", - наголосили у компанії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нового року для споживачів діятимуть дві ціни на газ від НАК "Нафтогаз України" - квартальна та щомісячна. До 30 грудня є опція вибору, за якою ціною купувати газ впродовж опалювального сезону.Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії."Для зручності побутових споживачів НАК "Нафтогаз України" продовжила термін прийняття рішення щодо відмови від гарантованої квартальної ціни на кілька днів – з 24 грудня до 30 грудня 2019 року", - зазначили у компанії.Також у НАК нагадали різницю між квартальною та щомісячною ціною:квартальна ціна зафіксована на рівні 5 500 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів). Вона встановлюється автоматично до кінця опалювального сезону і не змінюється.щомісячна ціна у січні 2020 року теж буде на рівні 5 500 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів та транспортних витрат). Але у наступних місяцях ціна може бути і вище гарантованої ціни, і нижче. Це залежить від багатьох зовнішніх факторів, серед яких і ціни на газ у Європі."Кінцева ціна залежить від регіону й відповідного тарифу на розподіл, який встановлює НКРЕКП, а також від націнки, яку встановлює кожен газзбут самостійно", - додали у Нафтогазі."Щоб відмовитись від гарантованої квартальної ціни – зверніться, будь ласка, до своїх регіональних збутових компаній до 30 грудня. Центри обслуговування клієнтів працюватимуть до 28 грудня, а в особистих кабінетах опція відмови буде доступна до 30 грудня. Акцентуємо, якщо ви відмовитесь від гарантованої квартальної ціни, повернутися назад в програму після 30 грудня можливості не буде", - наголосили у компанії.

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