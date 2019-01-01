Аварії зі значною кількістю пошкоджених автомобілів спричинили затори на мосту у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 20:34
У Луцьку на мості, що з'єднує проспекти Соборності та Перемоги трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю щонайменше 5 легкових автомобілів.
Про це Інформаційному агентству Волиньpost повідомили очевидці.
Зазначають, що найбільше постраждав автомобіль Citroen. Ймовірно, що трапилося дві аварії із незначним проміжком часу між ними. ДТП спричинили затори на мосту. Рух ускладнений по одній зі смуг від школи №5 і до кінця мосту.
Пасажири виходять із транспортних засобів та йдуть пішки.
На місці події працює патрульна поліція - регулюють рух на мосту.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волиньpost повідомили очевидці.
Зазначають, що найбільше постраждав автомобіль Citroen. Ймовірно, що трапилося дві аварії із незначним проміжком часу між ними. ДТП спричинили затори на мосту. Рух ускладнений по одній зі смуг від школи №5 і до кінця мосту.
Пасажири виходять із транспортних засобів та йдуть пішки.
На місці події працює патрульна поліція - регулюють рух на мосту.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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