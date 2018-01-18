У Казахстані розбився пасажирський літак: 14 загиблих





В результаті авіакатастрофи загинули 14 осіб, - пишуть



На місце виїхали 16 бригад швидкої та невідкладної допомоги. Задіяні 35 бригад Алмати і дві нейрохіругічні бригади. Стаціонари міста Алмати та Алматинської області мобілізовані.



В Алматинську багатопрофільну клінічну лікарню доставили п’ять постраждалих у вкрай важкому стані. У Центр дитячої невідкладної медичної допомоги доставлено вісім дітей у свідомості з політравмами.



Також в лікарнях знаходяться 23 людини. Задіяли також психологів з медичних організацій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці 27 грудня розбився літак авіакомпанії Bek Air, який виконував рейс Алмати – Нурсултан. На борту перебували 93 пасажири і п’ять членів екіпажу.В результаті авіакатастрофи загинули 14 осіб, - пишуть Факти На місце виїхали 16 бригад швидкої та невідкладної допомоги. Задіяні 35 бригад Алмати і дві нейрохіругічні бригади. Стаціонари міста Алмати та Алматинської області мобілізовані.В Алматинську багатопрофільну клінічну лікарню доставили п’ять постраждалих у вкрай важкому стані. У Центр дитячої невідкладної медичної допомоги доставлено вісім дітей у свідомості з політравмами.Також в лікарнях знаходяться 23 людини. Задіяли також психологів з медичних організацій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію