У Казахстані розбився пасажирський літак: 14 загиблих
Сьогодні, 09:27
Вранці 27 грудня розбився літак авіакомпанії Bek Air, який виконував рейс Алмати – Нурсултан. На борту перебували 93 пасажири і п’ять членів екіпажу.
В результаті авіакатастрофи загинули 14 осіб, - пишуть Факти.
На місце виїхали 16 бригад швидкої та невідкладної допомоги. Задіяні 35 бригад Алмати і дві нейрохіругічні бригади. Стаціонари міста Алмати та Алматинської області мобілізовані.
В Алматинську багатопрофільну клінічну лікарню доставили п’ять постраждалих у вкрай важкому стані. У Центр дитячої невідкладної медичної допомоги доставлено вісім дітей у свідомості з політравмами.
Також в лікарнях знаходяться 23 людини. Задіяли також психологів з медичних організацій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
В результаті авіакатастрофи загинули 14 осіб, - пишуть Факти.
На місце виїхали 16 бригад швидкої та невідкладної допомоги. Задіяні 35 бригад Алмати і дві нейрохіругічні бригади. Стаціонари міста Алмати та Алматинської області мобілізовані.
В Алматинську багатопрофільну клінічну лікарню доставили п’ять постраждалих у вкрай важкому стані. У Центр дитячої невідкладної медичної допомоги доставлено вісім дітей у свідомості з політравмами.
Також в лікарнях знаходяться 23 людини. Задіяли також психологів з медичних організацій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині маршрутка з людьми зіткнулася з бусом: є постраждалі
Сьогодні, 09:43
У Казахстані розбився пасажирський літак: 14 загиблих
Сьогодні, 09:27
Курс валют у Луцьку на 27 грудня: долар помітно здорожчав
Сьогодні, 09:16
На трасі Володимир-Волинський – Луцьк покрали дорожні знаки та понищили сигнальні стовпчики
Сьогодні, 09:02
Медіа