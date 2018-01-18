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У Казахстані розбився пасажирський літак: 14 загиблих

У Казахстані розбився пасажирський літак: 14 загиблих
Вранці 27 грудня розбився літак авіакомпанії Bek Air, який виконував рейс Алмати – Нурсултан. На борту перебували 93 пасажири і п’ять членів екіпажу.

В результаті авіакатастрофи загинули 14 осіб, - пишуть Факти.

На місце виїхали 16 бригад швидкої та невідкладної допомоги. Задіяні 35 бригад Алмати і дві нейрохіругічні бригади. Стаціонари міста Алмати та Алматинської області мобілізовані.

В Алматинську багатопрофільну клінічну лікарню доставили п’ять постраждалих у вкрай важкому стані. У Центр дитячої невідкладної медичної допомоги доставлено вісім дітей у свідомості з політравмами.

Також в лікарнях знаходяться 23 людини. Задіяли також психологів з медичних організацій.


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Теги: авікатастрофа, Казахстан
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