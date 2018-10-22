Хотіла купити авто за кордоном: волинянин «кинув» на гроші жительку Харківщини
Сьогодні, 09:50
Жителька Харківщини звинувачує в шахрайстві жителя села Наталин Горохівського району.
Жінка стверджує, що чоловік пообіцяв їй купити автомобіль за кордоном. На покупку вона передала йому 9500 доларів ще у вересні місяці. Проте з того часу він перестав виходити на зв'язок, - пише газета Волинь-нова.
А наразі правоохоронці з’ясовують, чи й справді живе в тому селі такий чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Жінка стверджує, що чоловік пообіцяв їй купити автомобіль за кордоном. На покупку вона передала йому 9500 доларів ще у вересні місяці. Проте з того часу він перестав виходити на зв'язок, - пише газета Волинь-нова.
А наразі правоохоронці з’ясовують, чи й справді живе в тому селі такий чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
27 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:53
Хотіла купити авто за кордоном: волинянин «кинув» на гроші жительку Харківщини
Сьогодні, 09:50
На Волині маршрутка з людьми зіткнулася з бусом: є постраждалі
Сьогодні, 09:43
У Казахстані розбився пасажирський літак: 14 загиблих
Сьогодні, 09:27
Курс валют у Луцьку на 27 грудня: долар помітно здорожчав
Сьогодні, 09:16
Медіа