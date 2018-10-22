Хотіла купити авто за кордоном: волинянин «кинув» на гроші жительку Харківщини

Жителька Харківщини звинувачує в шахрайстві жителя села Наталин Горохівського району.Жінка стверджує, що чоловік пообіцяв їй купити автомобіль за кордоном. На покупку вона передала йому 9500 доларів ще у вересні місяці. Проте з того часу він перестав виходити на зв'язок, - пише газета Волинь-нова.А наразі правоохоронці з’ясовують, чи й справді живе в тому селі такий чоловік.