Семимісячний хлопчик з Волині має ваду серця: мама благає врятувати малюка
Сьогодні, 09:00
Юрчик Одарака з селища Люблинець Ковельського району має вроджену ваду серця. За неповних вісім місяців свого життя він вже пробув у лікарнях більше часу, ніж деякі дорослі за усе життя.
Раніше хлопчика лікували у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні. Наразі він із мамою – у кардіоцентрі в Києві. Тут Юрі зробили операцію, вставили штучний клапан.
Операція була для родини обтяжливою фінансово, наразі ж потрібні чималі кошти на реабілітацію та подальшу боротьбу за життя. Тож мама хлопчика благає про матеріальну допомогу.
Номер картки мами хлопчика: 4790820008843770 (Ощадбанк, Аліна Одарака).
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Раніше хлопчика лікували у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні. Наразі він із мамою – у кардіоцентрі в Києві. Тут Юрі зробили операцію, вставили штучний клапан.
Операція була для родини обтяжливою фінансово, наразі ж потрібні чималі кошти на реабілітацію та подальшу боротьбу за життя. Тож мама хлопчика благає про матеріальну допомогу.
Номер картки мами хлопчика: 4790820008843770 (Ощадбанк, Аліна Одарака).
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Коментарі 1
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