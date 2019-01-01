Семимісячний хлопчик з Волині має ваду серця: мама благає врятувати малюка

з селища Люблинець Ковельського району має вроджену ваду серця. За неповних вісім місяців свого життя він вже пробув у лікарнях більше часу, ніж деякі дорослі за усе життя.Раніше хлопчика лікували у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні. Наразі він із мамою – у кардіоцентрі в Києві. Тут Юрі зробили операцію, вставили штучний клапан.Операція була для родини обтяжливою фінансово, наразі ж потрібні чималі кошти на реабілітацію та подальшу боротьбу за життя. Тож мама хлопчика благає про матеріальну допомогу.