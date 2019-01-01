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Семимісячний хлопчик з Волині має ваду серця: мама благає врятувати малюка

Семимісячний хлопчик з Волині має ваду серця: мама благає врятувати малюка
Юрчик Одарака з селища Люблинець Ковельського району має вроджену ваду серця. За неповних вісім місяців свого життя він вже пробув у лікарнях більше часу, ніж деякі дорослі за усе життя.

Раніше хлопчика лікували у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні. Наразі він із мамою – у кардіоцентрі в Києві. Тут Юрі зробили операцію, вставили штучний клапан.

Операція була для родини обтяжливою фінансово, наразі ж потрібні чималі кошти на реабілітацію та подальшу боротьбу за життя. Тож мама хлопчика благає про матеріальну допомогу.

Номер картки мами хлопчика: 4790820008843770 (Ощадбанк, Аліна Одарака).

Семимісячний хлопчик з Волині має ваду серця: мама благає врятувати малюка
Семимісячний хлопчик з Волині має ваду серця: мама благає врятувати малюка
Семимісячний хлопчик з Волині має ваду серця: мама благає врятувати малюка
Семимісячний хлопчик з Волині має ваду серця: мама благає врятувати малюка

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Теги: вада, серце, хвороба, допомога, Аліна Одарака, Юрій Одарака, Люблинець
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