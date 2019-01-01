Долучайтесь до хорошої справи: волонтери готують подарунки для доньки волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Сьогодні, 28 грудня, 7-ий день народження святкує. Дівчинці було два роки коли тато пішов в АТО.був старшим лейтенантом заступником командира роти 51-ої окремої механізованої бригади, здобув військову освіту на кафедрі військової підготовки при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича у 2002-2003р (командир механічного взводу на БМП). 25 серпня в боях за Іловайськ опинився в оточені поблизу с. Кутейникове під постійним обстрілом, де й отримав смертельне осколкове поранення.Поховали Віктора у м. Дніпро, як тимчасово невстановленого захисника України. І лише у липні тіло воїна було опізнане по ДНК та перепоховане 05.08.2015 р. на малій батьківщині у селі Піддубці.Софійка пам'ятає татка, постійно переглядає фотографії, пригортає їх до себе та цілує. Каже що він був добрим, та дуже любив її. Донечка за ним сумує і часто просить маму: «Йдемо до татка». Коли заходить на кладовище не чекаючи біжить і вигукує: «Татко, татко я тебе люблю!» На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону». Основна мрія дівчинки, щоб усі татусі повернулися додому.Софійка цього року пішла в перший клас. До школи ходить із задоволенням, допомагає вчительці організовувати діток на уроках.Вдома Софійка полюбляє кататись на велосипеді, гратись іграшками, дивитись мультики про пінгвінів, її улюблений мультфільм «Леді Баг».У майбутньому дівчинка мріє стати лікарем. Її перші пацієнти – мама, бабуся та сестричка. Хоч Софійка ще маленька, але з старшою сестричкою Ангелінкою допомагає мамі по дому.Софійка дуже активна і на місці ніколи не сидить.Цього року дівчинка відпочивала з мамою в Туреччині, враження неймовірні. Але найбільше їй подобається своя країна. Дівчинка по дорослому говорить про Україну, як про свій рідний дім і щиро бажає, щоб усі татусі та чоловіки якнайшвидше повернулись до своїх домівок. Дівчина безмежно вдячна усім волонтерам з різних куточків нашої країни, які допомагають її сім’ї, не зважаючи на те, що мають і власні родини та потреби.Мама Наталія любить на дівчинку казати: «Ти моя Софійка», а вона каже: «Мамо, я – королева Софія», це тато їй вибрав таке ім'я.Мама додає, що допомогу від держави вона отримала у повному обсязі, але з кожним роком проблеми збільшуються.Звичайно, вони розраховують на власні можливості та ресурси. Та підтримка, їм не завадить.Але, оскільки дівчатка швидко ростуть, то постійно потрібно думати про сезонний одяг та взуття.Маленька красунечка Софійка чекає на приємні сюрпризи у свій день народження. Отож, хто ще хоче встигнути зробити у цьому році хороші справи, долучайтеся. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/16/myhalchuk.htmМаєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).МИХАЛЬЧУК СОФІЯ - 7 років (28.12.2012). м.Луцьк. Зріст 134, розмір взуття 31-32.