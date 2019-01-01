Штормовий вітер та сніг із дощем: якою буде погода в Україні у новорічну ніч

Синоптикспрогнозувала погоду на новорічну ніч.Про це вона написала на своїй сторінці у facebook.за словами Наталії Діденко, скоро з північного заходу до нас прийде атмосферний фронт, який прикриє сонце, нажене хмари та ближче до вечора посипатиме мокрим снігом.Цей мокрий сніг випадатиме у новорічну ніч, так що перебігати від родини до друзів і навпаки краще не на шпильках. Буде сильний, до штормових поривів, вітер. Опади та рвучкий вітер новорічної ночі очікуються практично в усіх областях України. Там, де температура повітря перевищуватиме нуль, сніг переходитиме у дощ. На дорогах будьте уважними особливо", - порадила синоптикиня.Стовпчики термометрів коливатимуться 1-го січня і вночі, і вдень від 2 морозу до 3 тепла, на Півдні до +2+5 градусів.У Києві сонце скоро сховається, атмосферний фронт спочатку прижене хмари, потім - мокрий сніг, місцями з дощем. Новорічна ніч у столиці - від 1 тепла до 1 морозу, мокрий сніг, сильний вітер. Вдень 1-го січня опади припинятимуться, вітер залишиться рвучким, температура повітря істотно не зміниться.2-го січня в Україні буде сухо, вітер послабне, вночі передбачається 0-5 градусів морозу, вдень близько нуля.