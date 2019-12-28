Е-квиток у Луцьку: як ловлять «зайців» у транспорті





Про це Володимир Пуц.



«З 30 грудня готівка в тролейбусах не ходить – кондуктори не працюють. Вони відправлені у відпустку до 17 січня, а далі частина буде скорочена, а частина перейде в контролери. Зараз працюють 20 контролерів, плануємо набрати ще близько 10. Також їм допомагають четверо працівників муніципальної варти», - пояснює посадовець.



За словами Володимира Пуца, контролери працюють і в тролейбусах, і в маршрутках, але на всі автобуси їх не вистачає – в першу чергу перевіряють маршрути № 24, 25 та 29, які обслуговує Луцьке підприємство електротранспорту.



Скільки людей оштрафували, поки не рахували.



«Це зараз не дуже важливо – треба налагодити роботу, а не рахувати», - запевняє керівник ЛПЕ.



«Працюють контролери з 7 ранку до півночі і в будні, і у вихідні. В тому числі на новий рік та Різдво», - каже Володимир Пуц.



Контролери мають спеціальні сканери, які показують, чи платили за проїзд конкретною пластиковою карткою чи мобільним телефоном. Оплата проїзду готівкою заборонена.



Якщо пасажир не скористався карткою чи мобільним додатком, він мусить заплатити штраф у 20-кратному розмірі від вартості проїзду: 80 гривень у тролейбусах і 120 – у маршрутках. «Зайцям», яких впіймали контролери, видають квитанцію і вони мусять заплатити штраф на місці. Що робити, якщо в порушника немає при собі грошей, в ЛПЕ поки не знають. Обіцяють придумати альтернативний спосіб оплати штрафу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 30 грудня у Луцьку працюють 20 контролерів та 4 муніципалів, які шукають пасажирів, що не заплатили за проїзд у тролейбусах та маршрутках. Вони сканують пластикові картки та телефони з мобільним додатком «Сіті-Кард».Про це «Першому» розповів директор Луцького підприємства електротранспорту«З 30 грудня готівка в тролейбусах не ходить – кондуктори не працюють. Вони відправлені у відпустку до 17 січня, а далі частина буде скорочена, а частина перейде в контролери. Зараз працюють 20 контролерів, плануємо набрати ще близько 10. Також їм допомагають четверо працівників муніципальної варти», - пояснює посадовець.За словами Володимира Пуца, контролери працюють і в тролейбусах, і в маршрутках, але на всі автобуси їх не вистачає – в першу чергу перевіряють маршрути № 24, 25 та 29, які обслуговує Луцьке підприємство електротранспорту.Скільки людей оштрафували, поки не рахували.«Це зараз не дуже важливо – треба налагодити роботу, а не рахувати», - запевняє керівник ЛПЕ.«Працюють контролери з 7 ранку до півночі і в будні, і у вихідні. В тому числі на новий рік та Різдво», - каже Володимир Пуц.Контролери мають спеціальні сканери, які показують, чи платили за проїзд конкретною пластиковою карткою чи мобільним телефоном. Оплата проїзду готівкою заборонена.Якщо пасажир не скористався карткою чи мобільним додатком, він мусить заплатити штраф у 20-кратному розмірі від вартості проїзду: 80 гривень у тролейбусах і 120 – у маршрутках. «Зайцям», яких впіймали контролери, видають квитанцію і вони мусять заплатити штраф на місці. Що робити, якщо в порушника немає при собі грошей, в ЛПЕ поки не знають. Обіцяють придумати альтернативний спосіб оплати штрафу.

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