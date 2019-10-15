Хворе немовля з Волині потребує коштів на операцію. ФОТО

Сім`я Ковалів з села Облапи Ковельського району потребує фінансової допомоги на операцію для 4-місячної донечки.Про це на свїй сторінці у фейсбуці написала відома на Волині волонтерка4-місячнамає тяжку недугу – стеноз прямої кишки. Уже на 35 тижні вагітності батьки дізналися про вроджену патологію і поїхали народжувати до Києва. На 3-й день після народження дівчинку прооперували в київському ОХМАТДИТІ. Тоді теж збирали кошти.Зараз дівчинка живе зі стомою і в подальшому їй потрібні ще операції. Невдовзі знову потрібно їхати до Києва на наступний запланований операційний етап.Божена – друга дитина в сім`ї. Її старша сестричка теж інвалід дитинства і постійно лікується.«Ледь витягають - тато постійно на заробітках. Все зароблене іде на лікування донечок. Мама не працює - доглядає вдома доньок. Сьогодні вони у розпачі», - йдеться у дописі.Волонтерка просить в цей різдвяний день всіх небайдужих допомогти сім`ї, яка потрапила в складну життєву ситуацію. Зараз потрібні кошти на лікування, операцію і подальшу реабілітацію Божени.«Прошу усіх небайдужих відгукнутись і допомогти Ковалям не скласти руки. Хай кожна копієчка, витрачена на допомогу маленькій Божені повернеться вам примноженою!» - звертається до волинян волонтерка.