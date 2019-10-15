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Хворе немовля з Волині потребує коштів на операцію. ФОТО

Хворе немовля з Волині потребує коштів на операцію. ФОТО
Сім`я Ковалів з села Облапи Ковельського району потребує фінансової допомоги на операцію для 4-місячної донечки.

Про це на свїй сторінці у фейсбуці написала відома на Волині волонтерка Наталія Попова.

4-місячна Божена Коваль має тяжку недугу – стеноз прямої кишки. Уже на 35 тижні вагітності батьки дізналися про вроджену патологію і поїхали народжувати до Києва. На 3-й день після народження дівчинку прооперували в київському ОХМАТДИТІ. Тоді теж збирали кошти.
Хворе немовля з Волині потребує коштів на операцію. ФОТО


Зараз дівчинка живе зі стомою і в подальшому їй потрібні ще операції. Невдовзі знову потрібно їхати до Києва на наступний запланований операційний етап.

Божена – друга дитина в сім`ї. Її старша сестричка теж інвалід дитинства і постійно лікується.

«Ледь витягають - тато постійно на заробітках. Все зароблене іде на лікування донечок. Мама не працює - доглядає вдома доньок. Сьогодні вони у розпачі», - йдеться у дописі.

Волонтерка просить в цей різдвяний день всіх небайдужих допомогти сім`ї, яка потрапила в складну життєву ситуацію. Зараз потрібні кошти на лікування, операцію і подальшу реабілітацію Божени.

«Прошу усіх небайдужих відгукнутись і допомогти Ковалям не скласти руки. Хай кожна копієчка, витрачена на допомогу маленькій Божені повернеться вам примноженою!» - звертається до волинян волонтерка.

НОМЕР КАРТКИ 5168 7574 0576 1497( Мама Коваль Ольга Миколаївна.)

Хворе немовля з Волині потребує коштів на операцію. ФОТО
Хворе немовля з Волині потребує коштів на операцію. ФОТО

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Теги: допомога, біда, Волинь
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