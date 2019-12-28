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Волонтери готують подарунки для сина загиблого Героя-танкіста з Волині

Волонтери готують подарунки для сина загиблого Героя-танкіста з Волині
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Вже невдовзі 13-й день народження святкуватиме Ярослав Мельник. Його батько, старший сержант 17-ї ОТБ та командир танка Володимир Мельник з позивним «Сотка» героїчно загинув під час Дебальцівського «котла». Тіло 37-літнього Героя навічно спочило на Волині, звідки родом був Володимир Михайлович, а Ярослав з мамою тепер залишилися удвох у далекому Дніпрі і приїздять тепер провідати родину і помолитися на могилі тата і чоловіка.

Ярослав – дуже активний та непосидючий хлопчина. Він любить футбол, та цікавиться інформатикою, подобається англійська, німецька. Попри те, що юнак ще доволі юний, він намагається допомагати мамі по господарству, є для неї єдиною розрадою та втіхою. Дуже любить тваринок. З сім’єю проживають кицька та пес, які є вірними друзями нашого іменинника. Родина щиро вдячна усім волонтерам і усім добрим людям за допомогу та підтримку.

Зробити сюрприз Ярославу може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450. Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/16/melnikvol.htm

Бажаєте підтримати сам проект – переказуйте кошти на Natali Sky (Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна, головний координатор).

Для фінансової підтримки родини іменинника: 5168755425806037 (Мельник Софія Василівна, Приватбанк).

Інформація для благодійників: Мельник Ярослав – 13 років (11.01.2007). м. Дніпро. Ріст: 167; Розмір взуття: 43.

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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