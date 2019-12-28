Волонтери готують подарунки для сина загиблого Героя-танкіста з Волині

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Вже невдовзі 13-й день народження святкуватиме. Його батько, старший сержант 17-ї ОТБ та командир танказ позивним «Сотка» героїчно загинув під час Дебальцівського «котла». Тіло 37-літнього Героя навічно спочило на Волині, звідки родом був Володимир Михайлович, а Ярослав з мамою тепер залишилися удвох у далекому Дніпрі і приїздять тепер провідати родину і помолитися на могилі тата і чоловіка.Ярослав – дуже активний та непосидючий хлопчина. Він любить футбол, та цікавиться інформатикою, подобається англійська, німецька. Попри те, що юнак ще доволі юний, він намагається допомагати мамі по господарству, є для неї єдиною розрадою та втіхою. Дуже любить тваринок. З сім’єю проживають кицька та пес, які є вірними друзями нашого іменинника. Родина щиро вдячна усім волонтерам і усім добрим людям за допомогу та підтримку.Зробити сюрприз Ярославу може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450. Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/16/melnikvol.htmБажаєте підтримати сам проект – переказуйте кошти на Natali Sky (Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна, головний координатор).Для фінансової підтримки родини іменинника: 5168755425806037 (Мельник Софія Василівна, Приватбанк).Мельник Ярослав – 13 років (11.01.2007). м. Дніпро. Ріст: 167; Розмір взуття: 43.