Волонтери готують подарунки для сина загиблого Героя-танкіста з Волині
Сьогодні, 10:06
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Вже невдовзі 13-й день народження святкуватиме Ярослав Мельник. Його батько, старший сержант 17-ї ОТБ та командир танка Володимир Мельник з позивним «Сотка» героїчно загинув під час Дебальцівського «котла». Тіло 37-літнього Героя навічно спочило на Волині, звідки родом був Володимир Михайлович, а Ярослав з мамою тепер залишилися удвох у далекому Дніпрі і приїздять тепер провідати родину і помолитися на могилі тата і чоловіка.
Ярослав – дуже активний та непосидючий хлопчина. Він любить футбол, та цікавиться інформатикою, подобається англійська, німецька. Попри те, що юнак ще доволі юний, він намагається допомагати мамі по господарству, є для неї єдиною розрадою та втіхою. Дуже любить тваринок. З сім’єю проживають кицька та пес, які є вірними друзями нашого іменинника. Родина щиро вдячна усім волонтерам і усім добрим людям за допомогу та підтримку.
Зробити сюрприз Ярославу може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450. Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/16/melnikvol.htm
Бажаєте підтримати сам проект – переказуйте кошти на Natali Sky (Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна, головний координатор).
Для фінансової підтримки родини іменинника: 5168755425806037 (Мельник Софія Василівна, Приватбанк).
Інформація для благодійників: Мельник Ярослав – 13 років (11.01.2007). м. Дніпро. Ріст: 167; Розмір взуття: 43.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Вже невдовзі 13-й день народження святкуватиме Ярослав Мельник. Його батько, старший сержант 17-ї ОТБ та командир танка Володимир Мельник з позивним «Сотка» героїчно загинув під час Дебальцівського «котла». Тіло 37-літнього Героя навічно спочило на Волині, звідки родом був Володимир Михайлович, а Ярослав з мамою тепер залишилися удвох у далекому Дніпрі і приїздять тепер провідати родину і помолитися на могилі тата і чоловіка.
Ярослав – дуже активний та непосидючий хлопчина. Він любить футбол, та цікавиться інформатикою, подобається англійська, німецька. Попри те, що юнак ще доволі юний, він намагається допомагати мамі по господарству, є для неї єдиною розрадою та втіхою. Дуже любить тваринок. З сім’єю проживають кицька та пес, які є вірними друзями нашого іменинника. Родина щиро вдячна усім волонтерам і усім добрим людям за допомогу та підтримку.
Зробити сюрприз Ярославу може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450. Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/16/melnikvol.htm
Бажаєте підтримати сам проект – переказуйте кошти на Natali Sky (Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна, головний координатор).
Для фінансової підтримки родини іменинника: 5168755425806037 (Мельник Софія Василівна, Приватбанк).
Інформація для благодійників: Мельник Ярослав – 13 років (11.01.2007). м. Дніпро. Ріст: 167; Розмір взуття: 43.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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